外商福利完勝本土企業？「真實待遇」曝光　新鮮人秒冷感

不少民眾出社會面試工作前，除了希望找到一份與自己能力相符、具有挑戰性的工作，也會希望能夠擁有一份好薪水和優渥的公司福利，許多求職者也會互相探聽哪間公司的福利比較吸引人，近日就有網友在《Dcard》上以「想知道外商公司福利到底有多好」為標題發文詢問，意外掀起不少內行討論。

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這名網友昨（1）日在社群論壇《Dcard》上提到，由於台灣時常聽聞外商公司福利條件都相當不錯，「像是我就很好奇Google員工福利有多厲害」，因此希望不看薪資單就「福利條件」來比較本土企業和外商公司開出的員工福利，「本土企業福利厲害的話也求分享！」，文章曝光後不少就職外商公司的網友也紛紛湧入分享相關經驗。

▲台灣不少求職者都聽過「外商福利比較好」的說法。（圖／取自 PhotoAC ）

一派網友就指出，其實外商公司的福利條件並沒有眾人想像的肯定遠勝本土企業，「台灣的外商基本上還是照台灣的勞基法走啊，可能就特休會比較多、請假也比較彈性自由，可能多放個聖誕節」、「缺點是砍人不手軟，通常年紀到了就拜拜」、「台灣很少願意給正統薪水的外商，一開始以為300、400（萬元）才叫外商，後來發現一堆還是開本土薪水」、「日商，上下班不用打卡、責任加班到7.8點沒加班費，特休照台灣勞基法但基本上沒看過人放特休」。

不過也有闖蕩外商公司的網友也分享了幾項讓其他網友眼睛為之一亮的福利，「配頂規筆電、手機、吃到飽門號、各式線材配件，各十幾天的特休、帶薪病假，特休基本上是愛請就請要一次休個兩週也沒問題、旅遊健身健檢補助、上下班時間自由不打卡

聖誕節放假，到年底美國人開始在放聖誕假期時台灣這邊也沒什麼事做」、「我知道Uber有配Mac book，超羨慕的！」、「Sea集團（蝦皮、Garena）的食物吧超豐富」、「滿一年特休直接給10天、滿20年給28天，四節給五千，百貨禮券每年大概都給20000-30000之間」。（編輯：楊智傑）