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Clubhouse之亂！他憂成「老人的新寵」　揭露不跟風關鍵

編輯中心/綜合報導

2021-02-03 12:04:22｜2021-02-03 12:07:34

▲即時語音社群Clubhouse一夕爆紅。（圖／取自《Unsplash》）
▲Clubhouse一夕爆紅，神秘的「邀請碼」制度更掀起全球熱議，成為Google熱搜關鍵字。（圖／取自《Unsplash》）
2021年第二個月才剛開始，一款神秘語音社群「Clubhouse」一夕竄紅，成為Google熱搜關鍵字。這款矽谷新興社群服務吸引政商名流、娛樂巨星的參與，就連特斯拉創辦人伊隆馬斯克（Elon Musk）、日本AV女優波多野結衣都註冊「開房間」，一口氣讓5000人聊天室瞬間滿員，更因其稀缺的「邀請碼」制度創造俱樂部、沙龍氛圍，儼然成為即時語音社群的當紅炸子雞。不過這波「Clubhouse之亂」背後究竟有什麼獨特魅力讓眾人趨之若鶩的四處徵求邀請碼？媒體工作者羊正鈺就表示擔心Clubhouse成為「老人的新寵」，更揭露5點不跟風關鍵。
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▲即時語音社群Clubhouse一夕爆紅。（圖／取自《Unsplash》）
▲想註冊Clubhouse必須先獲得其他用戶的「邀請碼」。（圖／取自《Unsplash》）
以下為作者全文：
這幾天在臉書上被#Clubhouse洗版了兩三天，讓我處於一個有點好奇，但又有點害怕的心態，直到今天早上稍微研究發現Android手機無法使用，我突然如釋重負⋯⋯趁機反省了自己，把一些想法寫下來，期待不同的意見和分享：
1. 「老人」的新寵物
觀察一下在徵求和擁有Clubhouse帳號的人，幾乎都是「老人」（泛指學生之外包含我自己），不信邪的多問幾個高中大學生，他們也被洗版，但幾乎都是那些KOL。突然意識到，原來Clubhouse成了老人的新寵物，畢竟年輕人玩IG但老人「玩不起」，既沒有網美照、也懶得在那邊設計圖卡，但「出一張嘴」老人最會了，有靠嘴巴的新平台還不趕快去搶佔影響力和紅利⋯⋯。
2. 想要但不是需要
有什麼新東西出來，就要趕快跟風玩一下，從去年的Telegram到Signal，從Parler到MeWe，再加上這次的Clubhouse是「邀請制」，在社群上看到大家在那邊吆喝求邀請碼，讓還沒有帳號的人覺得「尊爵不凡」，好奇裡面到底在幹嘛，而不是自己真的有需要。
3. 慢一點也過得很好
網路資訊爆炸也不是什麼新聞了，過去在媒體工作，社群對我來說是很重要的即時資訊來源，各大意見領袖、耕耘各種議題的非營利組織粉絲頁都不能漏接。但過去一年，我不斷試圖減少社群使用的時間，找到自己生活和資訊的平衡點，的確，資訊會慢一點，但慢一點我的日子一樣過得很好。
4. 想成為什麼樣的人
再進一步去想，現代人的生活過得實在很焦慮，知識滿街都是，各種線上課程、訂閱服務、工作坊，免費的圖卡、YouTuber、Podcast、KOL發文看都看不完，一方面忙著滑手機深怕錯過了什麼，另一方面又覺得自己的時間都被手機吃了，要學的東西那麼多，到底哪些是自己想要的？自己又想要成為什麼樣的人？
5. 多留一點時間給自己
你說我不好奇嗎？當然好奇，但也害怕，害怕的是我的時間寶貴，雖然之前YouTube很紅，現在Podcast很夯，但除非有限的通勤時間、運動熱身時間，我還是以閱讀文字為主，因為只有文字讓我完全自由地掌握進度，聲音和影像容易綁死時間，所以身為Andriod用戶，我很開心不用求邀請碼，也得以留更多獨處的時間給自己。
［本文感謝Yang Cheng-Yu（羊正鈺）提供授權轉載，原文標題：#我看Clubhouse之亂
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