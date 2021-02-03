口罩男咳嗽「1舉動」惹怒全場！眾氣炸嗆：根本防疫破口
編輯中心/綜合報導
2021-02-03 13:50:31
新冠肺炎疫情全球擴散，截至台灣時間2日上午7時，全球至少223萬5401人染疫死亡，至少1億333萬3479人確診，因此許多民眾紛紛戴上口罩自保，但沒想到近日卻有一名網友在網路上分享自己遇到一位戴口罩的男生，咳嗽時的1舉動讓他驚呆了，眾人也紛紛氣炸狂嗆「根本防疫破口吧」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「咳嗽前把口罩拉下來，咳完再戴回去？」的文章表示，「在等紅燈時我旁邊有個老人，感覺有咳嗽的fu」，沒想到更令原PO震驚的是這位老人接下來的舉動，根據原PO描述「他先把口罩拉下來，咳三聲，咳完再把口罩戴回去」，這樣也讓原PO直言「就是有這種防疫破口，可以打1922檢舉嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。眾多網友紛紛氣炸直言「很多啊，他們怕他們口罩臭臭的」、「新北新莊的路上也有一堆老人這樣咳，這樣戴口罩是要幹嘛？」、「這種很多，打噴嚏也先拉下來，說口罩會弄濕所以要拉下，根本防疫破口」、「口罩很貴，不能弄髒，要用一個月的」、「老人：我的口罩式檢查用的，不是用來防疫的」、「他們的口罩是保護自己用的，不是保護別人」、「還有戴就不錯了，上次遇到一個猛咳不戴的」、「拉到下巴或不遮鼻子的不是更好笑嗎」、「真的常見拉口罩咳嗽」。而根據《衛生福利部疾病管制署》的網站中指出，八大高感染風險場域活動時，務必佩戴口罩，未佩戴口罩且經勸導不聽者，將依法開罰。八大類場域包含「醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關(構)」等(例示名稱如附件)，由於這些場域具不易保持社交距離、會近距離接觸不特定人士等特性，因此強制要求民眾於這些場域活動時應佩戴口罩，以防範武漢肺炎及其他經由飛沫、空氣傳播的疾病傳播的風險。指揮中心提醒，由於高感染傳播風險場域之相關場所眾多，無法一一列舉，原則上符合「不易保持社交距離，會近距離接觸不特定人的室內場所」這項條件，即使進入之場所未被列在例示名稱中，仍應佩戴口罩。此外，民眾若發現有人未依規定佩戴口罩，應告知場所人員處理，由場所人員先予勸導，經勸導仍不聽者，場所人員可蒐集相關事證及資料向地方政府進行檢舉。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。