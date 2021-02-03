幼稚園女兒「比中指、罵3字經」！媽一聽理由驚：太誇張

小孩子的學習模仿力強，無論孩子幾歲，父母都要以身作則，並多注意孩子的言行舉止！對此，就有一名媽媽氣憤發文，表示就讀幼稚園的女兒某天回家竟然對她「比中指」，甚至還講「3字經」，而她一問理由也嚇呆，直呼「真的是太誇張了」。

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該名媽媽在臉書粉專《靠北幼稚園》發文，表示某天接女兒從幼稚園下課回家時，女兒突然說「媽媽妳看，我朋友教我的」，只見女兒比出中指手勢，也讓原PO超傻眼，「我看到差點暈倒，她比中指比得很開心」。

▲一名媽媽在臉書粉《靠北幼稚園》發文。（圖／翻攝自《靠北幼稚園》）

而女兒也立刻回應「XXX啊，對，大班哥哥說，要我問候媽媽的時候，要講XXX」，聽完這樣的回應，也讓原PO在文末氣憤直呼「現在的小朋友大班就會說髒話跟做粗魯的舉動了嗎？我在想要不要跟那個小朋友直接講，真的是太誇張了」！

貼文一出，網友們也相當傻眼，也建議原PO能先將此事轉告給幼兒園老師知道，「跟老師反應」、「需要跟老師說，請老師在校宣導吧」、「直接跟老師反應！有時候孩子不懂負面的語言，沒聽過只覺得好玩！請老師藉此機會教育提醒小朋友不說不好聽到話」、「直接去幼稚園跟老師說，也找對方的家長說」。（編輯：郭佩蓉）