部桃「清零計畫啟動」現排隊潮 PCR結果週六可望全出爐
記者李春台/桃園報導
2021-02-03 14:42:03
部立桃園醫院爆發群聚感染案，造成19人確診，其中人死亡，中央流行疫情指揮中心宣布自今(3)日啟動「清零計畫」擴大採檢，對象包括部桃醫護人員、外包商等多達2088人，今天一早醫院外就湧現排隊人潮等候採檢，預計檢體結果於本周六前出爐。
今天上午9點不到，部立桃園醫院外已有長長人龍等待檢驗，依照中央疫情指揮中心規劃，「清零計畫」從今起至5日，將針對全院含外包人員共2088人，全面進行PCR核酸檢測，以釐清院內感染狀況，確認沒有潛伏病患，同時也會針對高中低風險採檢血清抗體檢測，視結果評估再決定採驗範圍。部桃前進指揮所指揮官王必勝受訪指出，「清零計畫」今天首日進度順暢，PCR核酸篩檢作業在通風的立體停車場進行，其中院內包括6、7、9、10樓層與部分流動人員屬高風險族群，約有706位，篩檢完後再安排進入醫療大樓進行抽血。王必勝表示，目前規劃各檢體分送各個檢驗中心分擔，每一梯次採檢結束就會送出檢驗，希望PCR的檢驗結果能在本週六前全部出爐。鄭文燦今天也在防疫會議中強調，部桃在南北各設一個採檢站，一天最大容量可達600人，所以2月5日前完成應該沒有問題，如果沒有風險，部桃才會啟動恢復營運的計畫，這點讓衛生福利部與部桃應該會做好充分的準備，市府會全力協助。
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