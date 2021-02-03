雞排妹排第二！網問「食物當藝名誰最紅？」　答案一面倒

藝人雞排妹（鄭家純）近日控訴主持尾牙遭公司老闆和同場男歌手性騷擾，事件尚未落幕同時有網友發現，台灣不少藝人喜歡以「食物」來當作藝名，一來相對好記能與其他藝人做出區別，二來也因為名字有趣能增加知名度。日前一名網友就在PTT好奇詢問台灣演藝圈這些「食物當藝名的藝人哪個最紅？」，留言區答案全指演藝圈一線大哥「胡瓜」，更表示「單指台灣，有胡瓜那就不用比了」。

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昨（2）日在PTT上發文盤點許多台灣以食物當藝名的藝人，例如胡瓜、菜頭、九孔、焦糖哥哥、豆花妹、奶茶妹、雞排妹等人，而綜觀幾位藝人原PO就好奇詢問「用食物當藝名的藝人哪個最紅？」。

文章曝光後幾乎大票網友全都指名「胡瓜」是這些藝人當中最具指標性的人物，「胡瓜吧」、「胡瓜+1」、「如果單指台灣，有胡瓜那就不用比了」、「胡瓜紅到出現兩個分身，一個姓周，一個姓陳」。

▲網友一致認為胡瓜是這些藝人當中最具指標性的藝人。（圖／《NOWnews》資料照）

另外也有網友點名港台知名歌手劉若英、轉型KOL的焦糖哥哥等人，「奶茶劉若英，一個打全部」、「首選台灣價值滿分的焦糖哥哥」、「焦糖哥哥，多數藝人投資副業都失敗，他是少數成功」、「納豆」、「認真說的話，應該是水蜜桃姊姊」、「熱狗或蛋堡」，也有網友看完留言區也忍不住表示「被你這樣一說才發現台灣真多食物藝名」。

此外，胡瓜日前也貼出一張日曆圖幽默解釋「胡瓜

，但實際上在2018年胡瓜就親自透露當兵時期有位搭檔叫「南瓜」，自己便以「胡瓜」登場，叫著叫著就順口了，儘管一度請大家正名「胡自雄」，但因為眾人仍不習慣只好一路延用至今。（編輯：楊智傑）