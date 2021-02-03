NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

雞排妹排第二！網問「食物當藝名誰最紅？」　答案一面倒

編輯中心/綜合報導

2021-02-03 14:57:41

▲（合成圖／翻攝自雞排妹臉書、《NOWnews》資料照）
▲藝人雞排妹（鄭家純）以食物當藝名相當具鑑別度，有網友好奇「食物當藝名的藝人哪個最紅？」，留言全指一名大哥級藝人。（合成圖／翻攝自雞排妹臉書、《NOWnews》資料照）
藝人雞排妹（鄭家純）近日控訴主持尾牙遭公司老闆和同場男歌手性騷擾，事件尚未落幕同時有網友發現，台灣不少藝人喜歡以「食物」來當作藝名，一來相對好記能與其他藝人做出區別，二來也因為名字有趣能增加知名度。日前一名網友就在PTT好奇詢問台灣演藝圈這些「食物當藝名的藝人哪個最紅？」，留言區答案全指演藝圈一線大哥「胡瓜」，更表示「單指台灣，有胡瓜那就不用比了」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
昨（2）日在PTT上發文盤點許多台灣以食物當藝名的藝人，例如胡瓜、菜頭、九孔、焦糖哥哥、豆花妹、奶茶妹、雞排妹等人，而綜觀幾位藝人原PO就好奇詢問「用食物當藝名的藝人哪個最紅？」。
文章曝光後幾乎大票網友全都指名「胡瓜」是這些藝人當中最具指標性的人物，「胡瓜吧」、「胡瓜+1」、「如果單指台灣，有胡瓜那就不用比了」、「胡瓜紅到出現兩個分身，一個姓周，一個姓陳」。
▲（合成圖／翻攝自雞排妹臉書、《NOWnews》資料照）
▲網友一致認為胡瓜是這些藝人當中最具指標性的藝人。（圖／《NOWnews》資料照）
另外也有網友點名港台知名歌手劉若英、轉型KOL的焦糖哥哥等人，「奶茶劉若英，一個打全部」、「首選台灣價值滿分的焦糖哥哥」、「焦糖哥哥，多數藝人投資副業都失敗，他是少數成功」、「納豆」、「認真說的話，應該是水蜜桃姊姊」、「熱狗或蛋堡」，也有網友看完留言區也忍不住表示「被你這樣一說才發現台灣真多食物藝名」。
此外，胡瓜日前也貼出一張日曆圖幽默解釋「胡瓜瓜身挺直，頭尾粗細一樣，體型呈現圓柱的胡瓜，比較優質。把直挺挺的胡瓜挑回家，告訴另一半，今天你不彎腰了，換他彎腰作家事吧！」，但實際上在2018年胡瓜就親自透露當兵時期有位搭檔叫「南瓜」，自己便以「胡瓜」登場，叫著叫著就順口了，儘管一度請大家正名「胡自雄」，但因為眾人仍不習慣只好一路延用至今。（編輯：楊智傑）
關鍵字

NOW民調中心

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

繼續作答
哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
80.3%19.7%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
69.82%30.18%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
68.97%31.03%
2021-02-02-2021-02-08

您覺得防疫期間外送員在醫院與市區間送餐是否會成為防疫破口？

會造成防疫破口
不會造成防疫破口
47.51%52.49%
2021-01-28-2021-02-03
即時
推薦閱讀