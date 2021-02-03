部桃清零採檢2136人 陳時中：恢復運作要等年後
記者黃仁杰／台北報導
2021-02-03 16:13:49
部桃醫院群聚感染後續防疫規劃持續進行，指揮中心今（3）日於記者會上表示，目前隔離人數來到4288人，而清零計畫今日上午開始也持續進行中，須採檢2136人，分送至北部4間醫學中心檢驗，預計在後天採檢完成，陳時中表示，恢復這樣地區型醫院的醫療對於地方來說很重要，但要完全恢復還要一段時間，最快也要等到年後。
陳時中指出，桃醫群聚案的相關隔離人數目前共4288人，包含醫院63人、社區845人、回溯3380人，在醫院人員有28人採集中隔離，35人為居家隔離，解隔離人數達479人，不包含在目前隔離的4288人之中。另外針對今日開始啟動的部桃清零計畫，醫療應變組副組長羅一鈞表示，將於今、明、後天分5個梯次採檢，全院共計篩檢2136人，現場分為報到組、採檢組、引導組、發放組、保全組等，一關一關要做核對身份、量體溫並刷身分證進行實名制。羅一鈞說，整個過程均保持適當社交距離，沒有交談、飲食，今天預計會先安排962人進行篩檢，早上已經採完836人，並將分送至四家北部醫學中心的實驗室進行檢驗，目前進度順利，結果一出來就會統一對外說明。此次的標準是針對6、7、9、10樓的風險病房與流動傳送的相關人員，還沒有驗過抗體的人，還有706人，每天都會對外更新最新結果。對於清零計畫完成後將何時開放，陳時中說明，部桃是區域內中型的急救醫院，恢復量能和醫療是非常重要的，但在防疫上也需要解除民眾的疑慮，必須要確定環境和相關工作人員都是安全的就會逐步恢復醫院運作，不過還需要等一段時間，對分艙、分流和病房的相關分配下進行演練，給民眾安心的就醫環境，最快也是年後。而對於昨（2）日傳出1名60餘歲男子從部桃轉院後肺炎死亡，指揮中心日前說明，該案於1月19日至1月27日期間3次檢驗皆為陰性，法醫已進行採檢，指揮中心發言人莊人祥表示，該男子又經由法醫採檢後結果仍為陰性，真正死因還需由法醫判定宣布。
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