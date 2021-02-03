捷運大媽喊「台積電放著不用怕」！他懷疑人生：該相信嗎

有「護國神山」之稱的台積電（2330）日前創新高站上679元，但近期卻不斷下跌，上月29日終場更失守600元。所幸今（3）日早盤以638元開出，漲了1.11％，不過仍有許多股民們相當擔心，害怕自己會被套住，對此，也有一名網友表示自己搭捷運時，聽到隔壁大媽說「台積電放著不用怕」，也讓他好奇發問「該不該信大媽呢」？

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該名網友在PTT以「捷運上聽到大媽說台積放著不用怕？」為題發文，表示近日搭捷運上班時，還真的聽到路上有人在聊台積電（2330），「還說台積電放著根本不用擔心」。

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

▲一名網友表示自己日前搭捷運時，聽到有大媽說「台積電放著不用擔心」，也讓他相當好奇，不知該不該信。(示意圖／NOWnews資料照片)

不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）