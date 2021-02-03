捷運大媽喊「台積電放著不用怕」！他懷疑人生：該相信嗎

有「護國神山」之稱的台積電（2330）日前創新高站上679元，但近期卻不斷下跌，上月29日終場更失守600元。所幸今（3）日早盤以638元開出，漲了1.11％，不過仍有許多股民們相當擔心，害怕自己會被套住，對此，也有一名網友表示自己搭捷運時，聽到隔壁大媽說「台積電放著不用怕」，也讓他好奇發問「該不該信大媽呢」？
該名網友在PTT以「捷運上聽到大媽說台積放著不用怕？」為題發文，表示近日搭捷運上班時，還真的聽到路上有人在聊台積電（2330），「還說台積電放著根本不用擔心」。原PO也表示，「原本大家的說路上人在討論，我怎麼都沒聽到，現在終於聽到」，可是也因為那名大媽穿著很低調，也讓原PO不確定對方資本有多厚，但在股市如此動盪的情況下，聽到較為樂觀的話語，讓他好奇發問「是不是真的不用擔心啊？小弟被套牢650，該不該相信大媽呢」？貼文一出，網友們紛紛表示，「我只相信大媽說的」、「我成本290也是放著不用怕」、「大媽有錢程度超乎你想像啦」、「成本如果是80當然可以放到忘記」、「可以翻一下去年台積電跳到270上下時，有多少菜籃族買」、「剛剛醫院我還聽到大媽在講GME勒」、「大媽多神，你旁邊涼快就好了」、「說不定大媽是田僑仔，興趣是看股票，他拿買菜錢在玩而已」。
不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）