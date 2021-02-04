房市／首例合作 有無外送員享加值保障
財經中心/綜合報導
2021-02-04 12:30:00
有無外送2021年1月開放讓旗下外送員們多一個交通工具新選擇！「有無」在獲悉智慧共享機車WeMo Scooter推動商務交通市場解決方案，與國泰產險跨界合作，針對外送員推出全新個人客製化保險，特與WeMo Scooter提議合作，成為首間將其方案推廣給旗下外送員的美食外送平台。本方案將於2月5日上線，提供外送員透過一天不到兩元的保費，即可再增加交通意外身故失能險最高100萬元的保障。期望活絡外送市場交通用車需求，共享機車作為外送交通媒介多元選擇，讓外送員執勤加值保障。
民眾消費型態轉變且大市場受疫情影響使「有無」整體表現相較去年有明顯成長，因此從今年年底開始擴大招募外送騎士，期間舉辦多場招募會。不僅因應勞動局規定將團體意外險提升至300萬元，且若外送員租賃WeMo Scoote共享機車，即可透過一天不到兩元的專屬方案，讓其再增加雙重保障「有無」副總經理陳正釗表示，「在評估以往「有無」外送員遇機車臨時狀況或無車使用時，不只流失接單機會且影響餐點派送運能。透過WeMo Scooter企業商務交通解決方案，「有無」外送員無論遇到任何情況時，只要打開WeMo Scooter APP即可租借附近的智慧電動機車，一鍵完成所有租車環節，無縫接軌讓外送服務不間斷，快速移動至客戶地點完成訂單任務，無需煩惱交通問題。」WeMo Scooter預計2月5日與國泰產險攜手推出全新專屬外送員方案，外送員騎乘共享機車WeMo Scooter可加購國泰享出門個人傷害保險，主要給付項目包含交通意外身故保險金、交通意外失能保險金。WeMo Scooter執行長吳昕霈表示，「智慧用車WeMo Scooter與國泰產險合作，以滿足商用客戶講求方便、快速及彈性的用車體驗，未來將因應全新新型態工作場景，以共享機車出發，搭配更多全方位場景與更適合的應用，協助提供更符合企業的商務用車需求。」「有無」可謂本方案之首批體驗者，外送員可依個人需求與實際使用，騎乘時彈性加購個人傷害險，方案3個月僅105元，等於1天花費不到兩元就能有個人傷害險保障，打造更健全的外送安心加值服務。WeMo Scooter為鼓勵「有無」旗下外送員加入服務，更獨家提供專屬小時租優惠方案。