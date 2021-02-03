37歲女欲轉職！「資歷背景」曝光 答案一面倒：天差地遠
編輯中心/綜合報導
2021-02-03 16:53:00
擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是在選擇轉職時真的要想清楚，因此近日就有一位網友在網路上分享自己的「資歷和背景」，甚至更提出疑惑直言「要不要轉職」，沒想到網友答案一面倒直言「真的是天差地遠」，引起熱議。
這位37歲的網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「37歲轉職」的文章表示，「現在的公司福利、薪資都還算不錯，所以即便結婚後住到新竹，還是選擇了每天搭高鐵台北新竹通勤上班，目前通勤了3年，一直到現在，去年年資剛好滿10年」，原PO更接著說「可是不知道是因為年紀有了，還是因為對工作倦怠，對工作總是提不起勁，原想說可能是工作內容太枯燥乏味，所以兩年前還調到了不同組，想學新東西重拾工作的熱情，可是不但沒有重拾熱情，反而還因為現在的主管搞得工作累心更累」。而現在原PO面試了一家建設公司的行政會計，原PO直言「聽起來工作內容有別以往，我也很有興趣，對方也說很喜歡我。但是薪水少的...像是大學剛畢業新鮮人，也就是我的13年資歷根本就是放水流，目前沒有經濟壓力，如果各位遇到像我這樣的情況，會怎麼抉擇呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們答案紛紛一面倒的表示「結婚了就別動了，13年很長」、「這樣的話，勸你別跳，你一到新的地方會後悔」、「不要跳，你換到別的地方跟新人一樣又得不到別人的尊重真的會很痛苦」、「不要衝動，先找尋目前工作喜歡的部分，看公司內有無比較這方面的需求，也就是再次調組試試」。甚至更有網友指出最佳建議「我覺得可以找近一點，但資歷仍被採用，多看看，不要急」、「建議找科技業，有一定的敘薪核薪的標準，不會像這種可能是老闆娘在做主的亂砍價」、「資歷很重要，可以繼續慢慢找」、「資歷13年 應該可以面試到更好的，不一定要待在現在痛苦的或是不採用年資的公司」、「找別的工作吧！又不是只有一間公司的二選一」。（編輯：王柏文）