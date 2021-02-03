NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

37歲女欲轉職！「資歷背景」曝光　答案一面倒：天差地遠

編輯中心/綜合報導

2021-02-03 16:53:00

▲女網友向新公司面試官說謊了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲37歲女欲轉職！「資歷背景」曝光，答案一面倒。（示意圖／取自unsplash）
擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是在選擇轉職時真的要想清楚，因此近日就有一位網友在網路上分享自己的「資歷和背景」，甚至更提出疑惑直言「要不要轉職」，沒想到網友答案一面倒直言「真的是天差地遠」，引起熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這位37歲的網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「37歲轉職」的文章表示，「現在的公司福利、薪資都還算不錯，所以即便結婚後住到新竹，還是選擇了每天搭高鐵台北新竹通勤上班，目前通勤了3年，一直到現在，去年年資剛好滿10年」，原PO更接著說「可是不知道是因為年紀有了，還是因為對工作倦怠，對工作總是提不起勁，原想說可能是工作內容太枯燥乏味，所以兩年前還調到了不同組，想學新東西重拾工作的熱情，可是不但沒有重拾熱情，反而還因為現在的主管搞得工作累心更累」。
▲擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是在選擇轉職時真的要想清楚。（圖／取自Pixabay）
▲擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是在選擇轉職時真的要想清楚。（圖／取自Pixabay）
而現在原PO面試了一家建設公司的行政會計，原PO直言「聽起來工作內容有別以往，我也很有興趣，對方也說很喜歡我。但是薪水少的...像是大學剛畢業新鮮人，也就是我的13年資歷根本就是放水流，目前沒有經濟壓力，如果各位遇到像我這樣的情況，會怎麼抉擇呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們答案紛紛一面倒的表示「結婚了就別動了，13年很長」、「這樣的話，勸你別跳，你一到新的地方會後悔」、「不要跳，你換到別的地方跟新人一樣又得不到別人的尊重真的會很痛苦」、「不要衝動，先找尋目前工作喜歡的部分，看公司內有無比較這方面的需求，也就是再次調組試試」。
甚至更有網友指出最佳建議「我覺得可以找近一點，但資歷仍被採用，多看看，不要急」、「建議找科技業，有一定的敘薪核薪的標準，不會像這種可能是老闆娘在做主的亂砍價」、「資歷很重要，可以繼續慢慢找」、「資歷13年 應該可以面試到更好的，不一定要待在現在痛苦的或是不採用年資的公司」、「找別的工作吧！又不是只有一間公司的二選一」。（編輯：王柏文）
關鍵字

NOW民調中心

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

繼續作答
帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
80.6%19.4%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
69.82%30.18%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
68.97%31.03%
2021-02-02-2021-02-08

雞排妹指控翁立友「襲臀、要電話」！假如今天是您遇到職場性騷擾會勇敢發聲嗎？

不會
100%0%
2021-02-03-2021-02-06

您覺得防疫期間外送員在醫院與市區間送餐是否會成為防疫破口？

會造成防疫破口
不會造成防疫破口
47.32%52.68%
2021-01-28-2021-02-03
即時
推薦閱讀