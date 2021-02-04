求城隍保庇／平安順遂！保庇NOW攜手北府城隍廟線上點燈
台灣是個滿是神明的寶地，從長輩那一代開始，生活上遇到大小事務無法抉擇，都會選擇到廟中求神問卜，而過年時點光明燈，更是許多人的共同記憶。現在保庇NOW與台北府城隍廟合作，讓想請求神明護佑的朋友，可以不用出門，在家動動手指，就能線上點燈。
新冠肺炎疫情從2019年就開始肆虐，許多人對外出充滿恐懼，面對這一次的巨大考驗，台北府城隍廟與保庇NOW合作，推出簡單的線上點燈，只要在家動動手指，就能幫自己與家人、朋友、甚至寵物，選擇適合的平安燈。台北府城隍廟的線上點燈有許多特殊之處：一、沒時間又住得遠沒關係！來保庇NOW線上下單，城隍廟幫您實體點燈。二、 無法定期參拜？別擔心！道士團固定每月初一、十五為信眾祈福。三、 線上下單就有機會獲得吉利好禮，除了城隍廟的結緣品、平安米，還有僅 限線上點燈的「限定好運符」，除穢符、財利符、防小人符各一張。台北府城隍廟擁有專業的道士團，由李游坤道長率領的道士團在廟中為大家進行點燈科儀，報名點燈的每個人的姓名都會由道士團一一稟報城隍老爺與廟中眾神。負責主持科儀的李游坤道長表示，現在因為疫情的因素，大家不方便出門，所以只要在網站上報名點燈，道士團就會幫大家處理到好，而且不僅可以自己點燈，還能幫家人、朋友、寵物，都來適合的平安燈，而且神明的護佑是無遠弗屆的，只要報名台北府城隍廟的平安燈，不管你人在何處，都會受到神明的護佑。台北府城隍廟的平安燈有很多選擇，除了保佑前途光明的光明燈、護佑全家平安的平安燈、保佑流年順利的太歲燈，還有財神主掌的財利燈、文昌帝君主掌的文昌燈、藥師佛主掌的藥師燈。新冠肺炎疫情蠢蠢欲動，想出門進廟請神明護佑又擔心成為防疫破口，不妨就試試保庇NOW與台北府城隍廟的線上點燈，在電腦與手機前就能祈求神明的護佑，事不宜遲，直接點入網站，預約辛丑年的平安順遂。求平安從這裡去