海底撈店員圍唱「分手快樂」！失戀女爆淚 網：哭笑不得
編輯中心/綜合報導
2021-02-03 17:34:06
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有位網友在臉書社團《爆廢公社二館》貼了一段影片，影片中可以看見三位海底撈店員圍繞在一名女客人桌旁，一人拿著手機看歌詞、一人拿著麥克風高歌「分手快樂」，還有一位店員拿著衛生紙與「高富帥」舉牌，其中女店員更是頻頻輕拍女客人肩膀安慰，失戀吃個火鍋卻獲得如此大陣仗的服務，想必女客人的內心真是五味雜陳了。
原PO笑稱「海底撈全部願望一次滿足，全店都知道妳分手了」，覺得場面過於尷尬的網友紛紛在底下留言回覆說，「實在是...太尷尬了」、「到底要哭還是要笑」、「真的很想挖個洞」、「這個秒閃人吧！太丟臉了...順便也請里長廣播好了」、「二次打擊」、「吃個海底撈，全台灣都知道你分手了」、「真的哭笑不得」、「生日快樂終於從最尷尬寶座被擠落了」。不過也有網友表示，「我下次10／10國慶日去吃，會唱國歌給我聽嗎」、「雖然貴一點，但很另類的服務」、「以後任何疑難雜症都去海底撈」。（編輯：倪浩軒）
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