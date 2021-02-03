游泳突遭4米巨鱷攻擊！他因「看過YT教學片」逃命成功

澳洲昆士蘭（Queensland）北部日前發生一起鱷魚攻擊民眾的案例，一名22歲的男子上周日在昆士蘭約克角半島附近下水游泳時，突然受到鱷魚襲擊，情急之下他想起曾經在YouTube看過「如何從鱷魚攻擊下逃生」的教學影片，連忙用手指戳向鱷魚眼睛，這才成功被友人們救上岸逃出生天。

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根據《每日郵報》和澳洲當地電視媒體報導，上週日（31）這名22歲男子艾薩克（Isaac Adidi）與親友們到昆士蘭北方小島游泳，沒想到正想上岸時背後卻突然冒出一隻長約4公尺的鱷魚，直接朝著他的右手咬下試圖將他拖入水中。儘管艾薩克努力掙扎，但也只能讓鱷魚稍微鬆開一刻，接著整個身子又被拖進水域中。

▲一名22歲男子在昆士蘭游泳時遭到鱷魚襲擊。（示意圖，非當事鱷魚／取自《Unsplash》）

當下艾薩克只能不斷大聲呼救、拍打水面試圖吸引他人注意，起先同伴們還以為艾薩克只是在胡鬧，直到看到鱷魚身影才衝到岸邊希望能幫上忙。情急之下，艾薩克忽然想起曾經在YouTube看過一部講述如何在鱷魚攻擊下求生的影片，於是趁著鱷魚咬住他左手時，直接用食指攻向鱷魚毫無防備的眼部，試圖將牠的眼珠挖出來，更抓著鱷魚吃痛張開嘴的機會，奮力游向岸邊這才獲救。

▲艾薩克受訪時表示，要不是自己看過那支YouTube教學片，恐怕難逃鱷口。（圖／翻攝自 《每日郵報》 ）

報導指出，自從1974年棲息該地的鱷魚被列入保育種之後，牠們的數量便不斷成長，這類鱷魚最長可生長超過六公尺，某些雄性甚至可以超過這個尺寸。此外，昆士蘭東北部的凱恩斯上週也傳出野生鱷魚襲擊民眾的情形，昆士蘭公園與野生動物單位表示相關單位將會進行處理作業，同時勸告民眾注意相關水域安全。（編輯：楊智傑）