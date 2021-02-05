盤點台北「十四亮點」！德攝影師紀錄片獲各國網友大讚
The China Post/綜合報導
2021-02-05 23:30:00
The China Post報導，旅行能夠激發一個人生命的靈感，從汲取的靈感中，轉換成影像、圖像形式，留存記憶，同時也讓更多人可以從不同的角度了解他國文化，也了解自己。德國攝影師 Marcin Zabinski透過影像紀錄台灣首都「台北」，從天氣、美食、文化到交通，配上攝影師自己的聲音，從「背包客」旅行者角度，呈現出台北市有趣的各大面向。
「對台灣的第一印象是人們很友善，一切事物都好，」 Marcin接受The China Post訪問時說道。 曾到訪超過50個國家，他深信透過旅行、持續不斷的自我學習，提升包容度、合作、人們尊重彼此，保護環境，能夠讓世界變得更美好。 對於身為職業攝影師的Marcin來說，製作最真實、動人的影片，激發觀者升起「想要大膽試一試」的念頭，就是他最大熱情所在。 Marcin 透露，他一共來過台灣四次，初次來台是2017年，那時的他從來沒想過會就此愛上這個美麗、擁有多元文化的小島。談到這支台北紀錄片，Marcin表示，「希望製作出有意義的影片，除了呈現給當地人自己家鄉不同的面相，同時也鼓勵更多人造訪這特別的地方。」 為什麼選擇台北做為代表呢？他說，台北是他在台灣待最久的地方，而且「我非常喜歡四周圍繞大自然的台北，且開車只需一小時就能享受自然。」 為了完整呈現台北多個面向， Marcin事前做了許多功課，深入了解台灣的特點；此外，他談道，製作過程中對他來說最大的挑戰莫過於加上旁白。 「聽到自己的聲音很奇怪，而且覺得自己的英文不到完美。」他解釋道。然而，許多朋友建議他這麼做，因為旁白能讓影片「更加真實、貼近個人。」 旅行至世界各國的 Marcin坦言：「台灣就觀光而言，絕對是被大大低估的國家。」而最後，他也呼籲尚未到過台灣的旅人，一定要在台灣留長一點的時間，深入探索，像是花蓮太魯閣的鬼斧神工、阿里山的茶都值得旅人嘗試體驗。 「別忘了帶上國際駕照，」 Marcin微笑著說，「還有一定要去夜市品嘗餃子。」
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