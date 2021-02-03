動動手指輕鬆買年貨 旗后市場臉書菜單搶鮮上線
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-02-03 19:57:03
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旗后觀光市場自治會會長陳清雄指出，受疫情影響遊客人數大幅減少，旗后市場為提振買氣、搶攻年節商機，在經濟部與高雄市經發局協助下，聯合8家業者推出線上菜單服務，讓民眾可在家選購旗津必買的魷魚絲、小卷片等海鮮乾貨，吃素的朋友也有乳酪絲、素肉乾等可選擇。日前就有旅居香港的台灣民眾，透過臉書下訂數千元的商品，趕在年前宅配到港一解鄉愁。他表示，前50名透過旗后市場臉書下單者，滿500元即可享有免運優惠，2月8日前到「旗后觀光市場」臉書按讚留言並標記好友還有機會抽到300元的線上購物金，歡迎大家揪團捧場。
高市經發局長廖泰翔表示，旗后觀光市場以伴手禮為主、品項多元，不論是人氣的魷魚絲、小卷片，還是好吃的旗魚鬆、干貝糖等都是熱門商品，是來旗津的遊客必買回家分送給親朋好友的伴手禮。他指出，今年因為疫情影響全台商圈、市場遊客都受到影響，但旗后市場搭上電商熱潮，積極透過臉書、LINE推廣。邀請大家過年就吃這一味，現在就趕快按讚留言，在線上把高雄的新鮮海味輕鬆買回家！經發局指出，旗后觀光市場積極配合政府防疫工作，主動裝設熟食遮罩、隔板，讓顧客能安心購物，現在又推出臉書菜單網購宅配服務，讓消費者把最愛的海味送到家，歡迎大家趁年前趕緊動動手指衝一波，讓家人吃到最澎派的高雄海味。
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