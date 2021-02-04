NOW早報／取餐見外送員「送紅包＋糖果」 眾驚：他超紅
編輯中心/綜合報導
2021-02-04 06:00:00
女取餐秒傻眼！外送員「送紅包+糖果」 眾驚：他超紅耶
外送平台近幾年崛起，不少人在家用APP點餐，熱騰騰的食物就會送到家中，不過也因為如此，顧客與外送員之間也發生許多趣事。近日，就有網友分享自己點完餐後，外送員抵達後的裝扮跟行為都讓她滿臉問號，貼文引發熱議。一名女網友在「爆廢公社二館」貼文指出「昨天訂外送的時候，結果外送員一下車我真的滿臉問號，整身紅通通的，真的是我遇過最特別的UberEats外送員」。「更好笑的是，外送員不只穿得非常有喜氣的感覺，下車之後竟然還熟練的拿出恭喜發財的春聯，並祝我新年如意，還給我糖果跟紅包」這讓原PO笑得合不攏嘴表示「我有問他可不可以錄影，他說可以，人超大方」。貼文一出，不少網友紛紛回應「天阿！太逗趣了，我一定會給他小費」、「這個我會給小費耶！太有趣了」、「感覺是很正面樂觀的人吶！給爆小費吧」、「希望能釣出外送員本人哈哈哈」、「好喜氣喔！剛好要過年了呢」。另外，也有不少人分享經驗表示「我也遇過他！他是高雄的外送員，很有趣」、「我也遇到他了，他是三民區大紅人，去年耶誕前幾天也看過他在左營，當時他穿聖誕裝扮聖誕老公公」、「路上看過幾次喔，真的很有趣，他超愛裝扮的」、「他超紅啊，三民區都知道他吧」、「出沒高雄外送哥，去年有扮聖誕老公公哈哈」。今日天氣／天氣穩定日夜溫差大 東半部零星雨今（4）日天氣與昨類似，各地天氣大多晴朗穩定，僅東半部雲量稍多偶有零星降雨；溫度方面，夜晚清晨低溫在台南以北及東北部地區約13至16度，其他地區17、18度，輻射冷卻作用之下，西半部局部地區會有較低溫度出現，至於高溫在桃園以北及東半部地區約22至24度，新竹以南地區可達26至28度，西半部地區日夜溫差可達10度以上，早出晚歸仍要注意溫度的變化適時增減衣物。防堵疫情！13處風景區、25家遊樂園 春節實行總量管制中央流行疫情指揮中心公布昨（3）日本土病例再「加零」的好消息，但考量春節連續假期（2月10日至2月16日）出遊潮，交通部觀光局宣布，針對所轄13個國家風景區及25家觀光遊樂業實施總量管制、預警分流遊客及防疫措施，減少旅遊景區群聚效應，讓春節出遊更安全。3上將涉石木欽案 國防部：全力配合調查石木欽案持續延燒，竟燒到軍方高層！根據週刊報導，前國防部長湯曜明、陳肇敏、陸軍上將鄧祖琳、海軍上將顧崇廉及憲兵中將劉大鵬等人與富商翁茂鍾有往來，涉及買股案，且涉嫌有標案對價關係，消息一出，震撼軍方和司法界。國防部發言人史順文昨（3）日表示，軍方採購都依照政府採購法，絕無外力介入，也強調不會因為涉弊者都是前長官而有壓力，「會全力配合調查」。影／貝佐斯27年創業 亞馬遜「不斷創新」成長為電商龍頭美國電商亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）於當地時間周二（2）宣布將在2021年第三季，辭去亞馬遜執行長的職位，由雲端服務執行長傑西（Andy Jassy）接替職務。貝佐斯的決定為亞馬遜30年的歷史立下一個新的里程碑，未來他將專注於持續帶給公司新的變革。帥醫可以拍臀翁立友不行？雞排妹認了：有情愫在雞排妹主持尾牙遭到性騷擾，控金曲歌王翁立友偷襲她的臀部、索討聯絡方式，網友卻翻出她過往曾經自爆，被帥醫生拍屁股「滿爽的」，質疑她雙標，雞排妹昨（3日）在戲劇《和平歸來》記者會上，首度露面談性騷擾風波，她承認當時被醫生拍屁股心情愉悅，是因為暗戀醫生，和翁立友的事不可混為一談。（編輯：賴詠璿）
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