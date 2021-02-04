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2月6日罷捷投票日　勞工局：應依法放假、工資照給

記者鄭婷襄/高雄報導

2021-02-04 10:36:13

高雄市勞工局表示，投票日是勞基法明定的「指定應放假日」，勞工應依法放假，或依規定發給休息日加班費或加倍工資。（圖／翻攝自小勞男孩向前行臉書）
▲高雄市勞工局表示，投票日是勞基法明定的「指定應放假日」，勞工應依法放假，或依規定發給休息日加班費或加倍工資。（圖／翻攝自小勞男孩向前行臉書）
高雄市議員黃捷罷免案將在2月6日登場，高雄市勞工局今（4）日指出，公職人員選舉罷免投票日是勞基法明定的「指定應放假日」，指的是投票當日午前0時至午後12時的連續 24 小時，為了保障2月6日具投票權的勞工可以行使參政權，當天原屬工作日的勞工應依法放假，且工資照給。
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勞工局表示，如果勞工在投票日當天必須上班，投票日若「原屬工作日」：雇主加倍給出勤時段工資勞雇雙方約定110年2月6日當天出勤8小時，其中勞工外出投票2小時，返回工作6小時，雇主必須額外加給6小時的「加班費」；如果平常上班的班別是跨日班，或是下午4時以後才上班，只要投票日當天屬於勞工的工作日，意即投票日的午前0時至午後12時的連續24小時間有出勤，雇主都必須就勞工該段期間出勤時數給予加倍工資。
投票日若「原屬休息日」則依現行休息日出勤加給規定計算，如果投票日本來就是休息日，勞雇雙方約定上班，則依勞工加班時數，依休息日之標準給予加班費，例如勞工先自行找時間完成投票，再依約定於休息日加班6小時，那麼6小時的加給方式為前2小時給1又1/3倍，後4小時則給1又2/3倍工資。
勞工局長李煥熏指出，所謂放假「一日」指的是午前0時至午後12時的連續24小時，由於選舉假的目的、性質與一般國定假日不同，是讓具投票權之勞工可以免除出勤義務去行使投票權，因此投票日不可以和其他工作日對調放假。
如果雇主有聘僱部分工時的勞工，且具該次投票權的公民，也要注意應讓這些勞工能取得一樣的權利，若雇主沒有依法讓勞工休假，可處2萬元至100萬元的罰鍰；如果讓勞工出勤，卻沒有依規定發給休息日加班費或加倍工資，則可能違反勞基法第24條或第39條規定，同樣也會面臨2萬元至100萬元的罰鍰。
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