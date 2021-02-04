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iPad值得敗？過來人曝「1優勢」狂勝筆電：我家一人一台

編輯中心/綜合報導

2021-02-04 10:54:34

▲原PO猶豫是否要購入iPad，釣出一票過來人吐真實心聲。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO猶豫是否要購入iPad，釣出一票過來人吐真實心聲。（示意圖／翻攝自Pixabay）
蘋果每每推出新產品，總是引發果迷瘋搶；不過，近日一名網友在PTT女孩版提到，目前除了手機之外，手邊還有一台MacBook，卻猶豫是否要再購入一台iPad，不禁好奇詢問「可以請有買過iPad的女孩們，買了卻後悔的分享一下感覺嗎？」貼文引發網友熱議，意外釣出一票過來人吐真實心聲，甚至直呼「我家一人一台」。
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原PO表示，最近十分糾結是否要買iPad air 4，「已經猶豫了3個多月，每天都在看各種iPad的評測文章、 開箱文或心得文」，卻遲遲無法決定，並稱「花這筆錢買來只是當追劇工具，感覺太奢侈，而且iPad能做到的東西，我現在手上MacBook也做得到，但躺在床上用電腦不方便的時候，還是好想有一台iPad」。
▲原PO猶豫是否要購入iPad，釣出一票過來人吐真實心聲。（圖／翻攝自PTT）
▲原PO猶豫是否要購入iPad，釣出一票過來人吐真實心聲。（圖／翻攝自PTT）
原PO也提到，自己目前不是學生了，寫筆記不是太需要，但有打算可以用iPad自學外文，以及看電子書，但心裡另一個聲音又在打醒自己，可能不是這麼發憤圖強的人，苦惱求助廣大鄉民「可以請有買過iPad的女孩們，買了卻後悔的分享一下感覺嗎？」笑問「現在在想這筆錢是不是拿去買美妝、保養品或者衣服更加實在呢？」
▲原PO猶豫是否要購入iPad，釣出一票過來人吐真實心聲。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO猶豫是否要購入iPad，釣出一票過來人吐真實心聲。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，隨即引發熱烈討論，意外釣出一票過來人吐露心聲，認為在床上使用的話，iPad的體積和便利性都勝過筆電，螢幕也優於手機，「買啊躺在床上用air超爽的」、「買了就回不去了，正在床上看iPad中」、「MacBook能在大便的時候用嗎？」其他人也紛紛回應「一用就愛上，感動到哭慘」、「做筆記追劇我還是用iPad，用得很開心」、「買了iPad覺得後悔，後悔太晚買」、「完全沒後悔過，我家一人一台」、「預算夠的話絕對值得＋1」、「最重要的是追劇啊！用iPad看了之後才驚覺手機也太小了吧！」「air2用到現在，老婆每天用到哈哈笑」、「好用啊，再加支筆不會後悔」。
不過，也有網友表示「躺著用iPad摔下來會很痛」、「沒在追劇好像用不太到」、「好想有這種有錢人的煩惱」。（編輯：賴詠璿）
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