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衝面試開28K秒錄取！人資吐「一句」工作飛了：衰到極點

編輯中心/綜合報導

2021-02-04 11:02:39｜2021-02-04 11:42:23

▲一名女網友日前面試因為太緊張，竟然忘記將面試官給的名片帶走，讓她超擔心，貼文一出也釣出人資回應了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲面試是找工作最重要的環節之一，不少人都會謹慎對待，以拿到錄取資格。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
每個人在找工作時，都會遇到面試這關，而其除了要讓面試官留下好印象之外，談妥適當的酬勞也是面試超重要的環節。近日，就有網友分享自己去面試時，開了28K的薪水，沒想到面試錄取之後，人資寄了一封信指出「職缺取消」，讓她瞬間傻眼，貼文引發熱議。
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原PO在「Dcard」貼文指出「我是去年六月的英文系畢業生，上份工作在高雄的英文專案業務，去年11月因為不習慣上一份工作而離職，休息一陣子，今年1月6日被找去高雄某間傳產公司面試，面試過程都很順利，薪水也談妥，薪水開在28K加上2100餐費津貼。」
「1月12人資打來問說是否有找到其他工作，因為要送簽呈給主管，後來1月13發來錄取報到通知書，叫我2/17要報到，然後又打來說叫我把體檢報告寄給公司；1月22日我拿到體檢報告後，1月25我就掃成電子檔傳過去，公司又打來叫我要寄體檢正本去公司，我2月2日中午寄出，結果當天約下午五點的時候，該公司人資竟然在求職網寄信跟我說『缺額取消』」
▲女網友表示自己收到公司錄取通知也做了體檢，結果人資竟取消錄取，表示「目前無缺額」，令人傻眼。（圖／讀Dcard）
▲女網友表示自己收到公司錄取通知也做了體檢，結果人資竟取消錄取，表示「目前無缺額」，令人傻眼。（圖／Dcard）
只見該間公司傳來的信件上表示「陳小姐您好，因目前暫時無需遞補人員，再次跟妳說聲抱歉，如公司收到體檢報告正本，我們將寄還給妳，造成困擾，深感抱歉」這封信讓原PO氣炸表示「沒想到過年前這種鳥事會發生在我身上，從1月13日開始整整浪費我將近一個月的時間，抱怨完還是要繼續找工作」。
貼文一出，網友紛紛回應「哇靠！噴一句沒有缺額就能這樣喔，這可以檢舉吧」、「你也太可憐，衰到極點那種」、「這真的要檢舉耶，看看有沒有申訴管道」、「你可以拿錄取通知去勞工局勞資協調，或告他索取賠償」、「印象中他們這樣有違反規定喔，可以去勞資協商要賠償」、「太扯了啦，這個真的可以要賠償」。（編輯：張嘉哲）
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