教召領雙薪超爽？男讚「混時間」 過來人揭黑暗面：完了
編輯中心/綜合報導
2021-02-04 11:08:05
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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「覺得教召領雙薪很爽的都是哪種人？」的文章表示，「看新聞說明年開始試辦教召14天，大部分鄉民都是抱怨連連」，原PO更直言「先不說因為教召造成工作上或是個人行程上的安排問題，以這樣的工作標準來看，教召被綁在裡面要至少要工作12至14小時，卻領這麼低薪，還有人覺得領到這種低薪叫做雙薪很爽？覺得教召領雙薪很爽的都是哪種人，有沒有八卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「我覺得就當加班啊，反正也是去混個樣子」、「很爽啊，不用上班，混時間」、「因為在裡面都是做做樣子，時間到了就走，在外面是真實的人生...」、「上班比教召還累的人啊，教召比工作輕鬆多了」、「不用上班很爽欸」、「上班比敎召累」、「我同事知道要去教召都蠻爽的耶...」。但卻有過來人揭露了黑暗面直言「14天完直接無縫上班，累積一堆事」、「又不是去教召本來的工作就可以不用管，出來就完了」、「你要是主管的話，14天沒人管你下面的，你的敵對部門可能會偷搞你，阿。我忘了，會覺得教召可以逃避現實的，本來就不是什麼有能力的人」、「14天結束後，手上的業務爆多」。（編輯：王柏文）
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