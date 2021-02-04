女過年送「這口味」禮盒！男友媽一看秒丟垃圾桶：沒常識

農曆新年將至，許多人都會準備紅包或禮盒送給親戚朋友，不過，也有一名女網友發文抱怨，表示自己日前訂了一盒禮盒要送給男友家，豈料男友媽一看到禮盒「口味」竟然直接破口大罵，甚至直接丟掉，讓她超難過，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「男友媽媽把我送的禮盒丟掉」為題發文，表示因為最近快過年了，她訂了一盒禮盒要送給男友家，想感謝男友爸媽平時的照顧。但因為過年她得要回南部老家，沒辦法親自拜年送禮，「所以我就提前先把禮盒寄到男友家了」。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「男友媽媽把我送的禮盒丟掉」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

通話一結束，原PO男友尷尬地看著她，「我本來還期待男友會安慰我，結果我男友的第一句是『你怎麼會送鳳梨口味啦，你也知道我爸是醫生我媽是護理師啊，不能送鳳梨真的是常識，這次我沒辦法幫你說話』」，但這也讓原PO非常難過，當下拿著手機就出門，想要自己冷靜一下。

▲女網友送給男友家的禮盒是「鳳梨」口味的，讓男友媽媽氣得直接丟掉。（示意圖／取自unsplash）

貼文一出，有些網友支持原PO，「我覺得男友媽真的太小題大作了，把別人的心意隨便丟掉真的很誇張，如果是我我會很生氣，不就是鳳梨口味而已，有必要這樣嗎？」、「男友媽沒必要這樣吧....」。

但也有網友認為男友媽媽才是對的，「這真的是生活常識...要送禮之前沒有先查過嗎」、「如果是我也會覺得超怪，你生活常識超不足，醫護人員已經很辛苦了還要被你詛咒，有很多事不是你說沒那個意思就能安撫的，而且對方還是長輩，警察、醫護、媒體業都不能送鳳梨，這真的很基本常識」。（編輯：郭佩蓉）