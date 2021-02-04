台鐵疏運大勝「國道客運」？乘客吐3關鍵：完全無法比
編輯中心/綜合報導
2021-02-04 12:03:45
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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「台鐵贏國道客運在哪裡？」的文章表示，「台鐵人擠人，一位難求，移工搶票，凌晨以後沒車，價格還比國道客運高一點，因為客運互相競爭會比價，而台灣只有台鐵一家」，原PO更接著說「而且台鐵上怪人有點多，叫你讓位的老人這種新聞常有，客運你買票就是有位置，還能看電影，最煩的是長途火車上都會有人一直哭，是要怎麼睡啦」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。乘客網友們卻紛紛逆風認為台鐵贏過客運的點在於「廁所」、「塞車」和「死傷率」3個關鍵，「有廁所可以上，然後車行比較平穩」、「我坐過一台客運沒廁所的，當天又塞車，台南到台北六個小時尿急很想死」、「客運蠻恐怖的，坐過一次感覺司機快睡著了」、「不會塞車就贏了」、「台鐵相對來說安全」、「客運塞車你就知道痛苦了，屁股爛掉」、「光肇事0，乘客死傷率就無法比了」、「火車相對比較安全」。（編輯：王柏文）
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