半夜刷牙遭警告！房東怨「你吵到阿姨了」　網傻：管太多

租屋時大部分人都會篩選環境，除了要能住得舒適外，也希望能在找房過程中遇到理想的房東，以利入住後方便雙方溝通。日前就有名房客在臉書表示，自己因為工作關係較晚下班，沒想到回到家後就連洗澡刷牙開水龍頭的水聲都被房東嫌吵，更傳訊息表示「已經吵到阿姨睡眠了！」，這反應也讓他相當無奈。

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這名房客在臉書社團《爆怨公社》上還原事發經過，他表示自己住的是透天厝型的房型，原本房東住在1樓而自己住在4樓，前陣子房東卻突然搬到他樓下，還提醒他下班回家時晚上走路要小聲一點，之後原PO回家總是會小心翼翼的進房，就怕擔心打擾到房東睡眠。

只是再怎麼小心似乎也沒用，原PO在房東搬到樓下過幾天後，某次凌晨到家因為知道已經半夜了，打算簡單洗個澡就睡覺，沒想到開了水龍頭後就收到房東的訊息。房東先是傳訊「請問您在用水洗澡嗎？您已經吵到阿姨的睡眠」，提到深夜流水聲已經影響到其他人，希望他可以在晚上12點之前使用完水龍頭。

▲房東傳來的訊息讓他相當無奈。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

原PO補充表示，後來他在12時30分刷牙洗臉時，房東又傳訊息表示之後會在特定時段減水壓，接著突然收回訊息，重新打上「阿姨想跟你談談，請跟我聯絡謝謝」，最後根據原PO說法，房東要求他得最晚在2月15日前搬走。這道最後通牒也讓不少網友傻眼「限制別人幾點洗澡用水，實在很不合情理」、「換地方啦，幹嘛跟房東住，跟管兒子沒兩樣」、「連洗澡用水都管也太無禮」、「真的莫名其妙欸」。（編輯：楊智傑）