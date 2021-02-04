平鎮某醫院是？ 鄭文燦：聯新就是聯新不是那家醫院
記者李春台/桃園報導
2021-02-04 14:11:13
部立桃園醫院群聚感染案中，案908因為到過「平鎮某醫院」與部桃出院的案889於候診室中共處一室因而染疫確診，由於中央至今仍未公布究竟「平鎮某醫院」是哪家醫院，聯新醫院總院長張煥禎今(4)日代表接受市府捐贈防疫物資時特別澄清「我們絕對不是那家醫院」，就連市長鄭文燦也相挺表示，「聯新就是聯新，不是那家醫院」。
部立桃園醫院群聚感染案，其中案908疑似因於1月23日至平鎮區某醫院陪母看診，與剛從部桃出院的案889共處同一個候診室15分鐘，之後經匡列採檢確診。鄭文燦今日主持防疫專案會議，代表市府接受群聯電子捐贈超紫光滅菌機器人給聯新國際醫院，由總院長張煥禎代表接受。張煥禎也嚴正表示，「我們絕對不是那家醫院」。張煥禎表示，這是防疫一年來，聯新國際醫院3位院長首次同時出現在公共場合，除了感謝鄭文燦坐鎮防疫的用心積極，他也特別澄清，過去一周都被誤傳，因為媒體報導稱「那家醫院」有院內感染、有醫護人員染疾、「那家醫院」不乾淨、「那家醫院」的住院病人跟醫護同仁都人心惶惶；他強調「事實上我們絕對不是那家醫院，我們也不是桃園的第二家部桃醫院」。張煥禎重申，聯新醫院沒有院內感染案例，也沒有任何醫護染疾，「院內一直都是乾乾淨淨，而且所有醫療服務到今天一切如常」，很多民眾打電話來詢問「你們是不是那家醫院?」，院內同仁都很肯定且誠實的回答「我們不是那家醫院」。市長鄭文燦提到，聯新醫院是全國最大的私人醫院，私人醫院很少收治確診病患，但聯新一直都有協助政府收治確診病患，也服務的非常好，謝謝三位院長一起出席捐贈 ，強調「聯新就是聯新，不是那家醫院」。
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