花28萬買破房被笑！他挖出「1100萬寶藏」 親友秒遭打臉
編輯中心/綜合報導
2021-02-04 15:42:16
收藏骨董在不少人眼中是項奇怪的興趣，但在收集過程中發現的意外驚喜卻能讓收藏家們不管他人嘲笑持續下去的動力。日前在加拿大就有一名骨董收藏家用1萬美元（約新台幣28萬元）的價格買下已逝教師的房子，身旁親友都對這間塞滿垃圾、雜物的房子不抱期待，殊不知經過他整理清點後竟在屋子四處發現許多珍貴的「寶藏」，最後更讓他進帳了40萬美元。
綜合《太陽報》、《CBC》（加拿大廣播公司）報導，這名骨董收藏家亞歷克斯（Alex Archbold）經營一間專門交易、收購骨董的小店，其中一名身為鋼琴老師的常客貝蒂（Bette-Joan Rac）在去年12月去世，對方親人告知貝蒂鋼琴老師的身分並沒有留下多少積蓄，僅留下堆滿雜物的老房子，最後由亞歷克斯以1萬美元的價格買下。亞歷克斯在平常與這名常客聊天過程中得知，貝蒂生前也有收集喜歡的小物品成痴的個性，整棟房子全是她從四處蒐集購買的餐具、古書和洋娃娃，就連能坐下休息的空間都沒有。而購買這棟被外人視為塞滿「垃圾」的房屋的投資行為，也被親友們相繼調侃。不過在亞歷克斯動手開始清掃整理時，意外發現這棟房子裡除了這些雜物，還陸續找出古董相機、珠寶、銀幣、裝滿金項鍊及鑽石戒指的袋子，甚至在地下室中找到堆滿皮草大衣、精品服飾和重達2公斤的銀條。這個發現跌破眾人眼鏡，就連亞歷克斯也意外的表示自己沒想到這位鋼琴老師並沒有大家看起來那麼簡單，將這些零零總總的寶藏全拿去拍賣後，亞歷克斯發現自己花1萬美元的決定，竟能讓他收入進帳了40萬美元（約台幣1100萬元），不僅親友們全尷尬的向他致歉，亞歷克斯也笑開懷地表示「這是我至今做過最好的投資了！」。（編輯：楊智傑）