婆家圍爐吃火鍋料！佛跳牆不上桌 「一句話」讓媳婦心碎
編輯中心/綜合報導
2021-02-04 16:39:41
台灣女生在結婚後，除夕夜及春節通常都要到夫家與婆婆一起過，等到初二才能回娘家。不過近年越來越多年輕人質疑這樣的傳統習俗，圍爐年夜飯有時候甚至成為婆媳之間不快的導火線。就有位女網友透露，每年除夕回婆家圍爐，總是吃簡單的火鍋料和海帶豆乾，即便婆婆有買佛跳牆和蝦子，也不願端上桌。有一次老公忍不住詢問，結果婆婆的回答更讓女網友心碎了。
有位女網友在《靠北婆婆2.0》臉書社團投稿發文，透露每到除夕圍爐時心情總是很低落，真的很不想回婆家圍爐。因為每次去婆家吃年夜飯，端上桌的永遠是簡單的火鍋料，一盤海帶，一盤豆乾，一盤筍乾，一盤魯蛋。原PO無奈表示，「都買現成的拜拜，年覆一年，吃啥都不用想就知道」。有一次婆婆開心的說，她買了蝦子跟佛跳牆，但晚上圍爐還是不見蹤影。原PO老公忍不住詢問「不是說有買蝦子跟佛跳牆嗎？」結果婆婆回答，「菜這麼多了，吃不完」。原PO直言，婆婆就是盤算著要留到初二她女兒女婿回娘家時吃的，「所謂的除夕圍爐，人家想的是和她的孩子們圍，而我們這外姓人，要我們回去，只是要我們幫忙打下手及飯後給所有人洗碗。好的輪不到你，要作事你就是媳婦...」網友們則紛紛在底下留言回覆說，「好慘的菜色喔」、「沒叫你煮就偷笑了」、「可能婆婆比較寵女兒吧」、「你可以提議換你備菜啊，只能說心境很重要，自己覺得自己是外人，永遠都會是外人」、「媳婦跟女兒就不一樣，可以不要比較嗎」、「媳婦永遠是外人」。（編輯：倪浩軒）