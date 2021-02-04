NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

裝潢30坪新屋！設計師開「300萬起跳」屋主驚　眾揭內幕

編輯中心/綜合報導

2021-02-04 16:30:43

▲住家裝潢（示意圖／翻攝Pexels）
▲不少人都會選擇花錢裝潢，想住的更舒適，但能接受的價格也因人而異。（示意圖／翻攝Pexels）
買房是人生中的長期大事，不少屋主都會選擇花錢裝潢，想住的更舒適。不過就有網友表示，自己買了30坪新成屋，想請設計師規劃，沒想到對方一口就報價「300萬起跳」，讓她嚇得上網求問合理價格。貼文曝光也立刻有內行人點破內幕。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在論壇《mobile01》上提到，「考慮到房子是要自住的，一住可能就是很長的時間，所以動線、收納空間一開始就要設計好，認為如果是統包的話，可能沒辦法把空間運用得很良好，想找設計師幫忙規劃」。
沒想到一詢問某位設計師，對方就報價「30坪要價300萬起跳」，讓原PO與老公都驚呼「本來想200萬應該差不多，沒想到連新成屋做裝潢還要這麼高，想找設計師但也要考慮荷包，實在是很兩難」。
▲有內行人指出，若有裝潢需求，能先開出自己能接受的預算，才不會獲得過高的報價。（示意圖／NOWnews資料照）
▲有內行人指出，若有裝潢需求，能先開出自己能接受的預算，才不會獲得過高的報價。（示意圖／NOWnews資料照）
完整經過曝光後，立刻有過來人揭開內幕，「200萬有200萬的做法、300萬有300萬的做法。你跟設計師都沒錯，如果在什麼都還沒談的情況下，當然只能抓平均值跟你談」、「建議先挑幾間喜歡的設計公司。討論平面規劃，看看討論過程中這設計師也沒有用心，再決定一家做後續的細部討論估價」、「先說出自己的預算，不然很容易拿到比較高的報價」、「一坪十萬已經是老屋翻修的價錢了，當然你們的需求還不清楚的情況下，照坪數來估算的話，單價確實很高」。
另外也有過來人分享經歷，「30坪200萬很多設計公司會做啊，我家40坪裝潢也300萬出頭一點」、「之前看過分析文，一般人裝潢預算不要超過6萬」。（編輯：潘毅）
關鍵字

NOW民調中心

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

繼續作答
演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

繼續作答
您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
80.75%19.25%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
45.81%54.19%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
41.74%58.26%
2021-02-02-2021-02-08

雞排妹指控翁立友「襲臀、要電話」！假如今天是您遇到職場性騷擾會勇敢發聲嗎？

不會
81.82%18.18%
2021-02-03-2021-02-06
即時
推薦閱讀