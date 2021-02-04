裝潢30坪新屋！設計師開「300萬起跳」屋主驚 眾揭內幕
編輯中心/綜合報導
2021-02-04 16:30:43
買房是人生中的長期大事，不少屋主都會選擇花錢裝潢，想住的更舒適。不過就有網友表示，自己買了30坪新成屋，想請設計師規劃，沒想到對方一口就報價「300萬起跳」，讓她嚇得上網求問合理價格。貼文曝光也立刻有內行人點破內幕。
一名網友在論壇《mobile01》上提到，「考慮到房子是要自住的，一住可能就是很長的時間，所以動線、收納空間一開始就要設計好，認為如果是統包的話，可能沒辦法把空間運用得很良好，想找設計師幫忙規劃」。沒想到一詢問某位設計師，對方就報價「30坪要價300萬起跳」，讓原PO與老公都驚呼「本來想200萬應該差不多，沒想到連新成屋做裝潢還要這麼高，想找設計師但也要考慮荷包，實在是很兩難」。完整經過曝光後，立刻有過來人揭開內幕，「200萬有200萬的做法、300萬有300萬的做法。你跟設計師都沒錯，如果在什麼都還沒談的情況下，當然只能抓平均值跟你談」、「建議先挑幾間喜歡的設計公司。討論平面規劃，看看討論過程中這設計師也沒有用心，再決定一家做後續的細部討論估價」、「先說出自己的預算，不然很容易拿到比較高的報價」、「一坪十萬已經是老屋翻修的價錢了，當然你們的需求還不清楚的情況下，照坪數來估算的話，單價確實很高」。另外也有過來人分享經歷，「30坪200萬很多設計公司會做啊，我家40坪裝潢也300萬出頭一點」、「之前看過分析文，一般人裝潢預算不要超過6萬」。（編輯：潘毅）