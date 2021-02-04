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水電師傅拍片教學是「自斷財路」？網反曝真相：造福業界

編輯中心/綜合報導

2021-02-04 16:52:09

▲當水電工其實超賺？過來人曝 3 關鍵。（示意圖，與文中人物無關／翻攝自pixabay）
▲近期不少Youtube頻道主打生活中的水電知識教學，讓民眾能親手解決家中的小疑難雜症。這也讓網友好奇「不會自斷財路嗎」?（示意圖，與文中人物無關／翻攝自pixabay）
近期不少Youtube頻道主打生活中的水電知識教學，讓民眾能親手解決家中的小疑難雜症。這也讓網友不禁好奇「這樣會不會影響水電工的生意嗎？」貼文曝光後，也立刻有內行人點破真相：「其實造福整個行業」。
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一名網友在PTT上發問提到，「YouTube上面的水電DIY頻道，有些師傅真的是將水電如何更換的撇步，毫無保留的拍在影片裡面。但這樣不會導致有些民眾看完後，都自己修水電不再找師傅？反而讓生意下滑？」
▲不少網友認為，看完教學影片只會理解其中難度，進而更尊重師傅專業。（圖／翻攝PTT）
▲不少網友認為，看完教學影片只會理解其中難度，進而更尊重師傅專業。（圖／翻攝PTT）
貼文曝光後，立刻有網友吐露心聲，「自己弄很容易搞砸，我看完只會想找這師傅修，而不是自己修」、「水電是很繁瑣的工作，大部分人沒那麼閒」、「懶的人或自己弄得更慘的人還是會去找，根本不用擔心」、「時間加體力活，看的容易，動手你就知道多難」、「那些器具買起來可能比找師傅還貴」、「師傅最喜歡客人自己diy用到壞的，等民眾弄壞了就可以收更多囉」。
另外也有人認為，教學曝光後反而能減少外行的客人，造福整個行業，「看那個其實優點，是你找人來修理比較不容易被唬，而且對方跟你溝通維修內容，你也比較聽得懂」、「現在的市場情況是，教學中的一些小工作賺沒多少錢，人家也不想出工，一般民眾最好多學點基本技能，以免求助無門」、「你自己動手失敗，才理解出工一次至少3千的價值」、「有教學好處是知道你請的師父有無偷工偷料，這個倒很實用」。（編輯：潘毅）
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