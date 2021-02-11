房市／台南走春最推逛老街、博物館 賞屋搶商機
財經中心/綜合報導
2021-02-11 08:30:00
農曆春節因疫情關係還不能出國度假，若想在台灣走春，擁有許多名勝景點的台南應是許多家庭的首選之一。房市專家推薦台南幾處適合走春的好去處，不僅適合全家同遊，還能順道在周邊賞屋！
信義房屋安南海佃店主任郭鎮彰表示，過年期間賞屋，許多人偏好看預售案場，或是較特別的物件，台南有幾處景點既好玩，又能買足看房子的需求，特別推薦有購屋置產需求者「走春兼賞屋」。郭鎮彰說，奇美博物館是近年很夯的景點，以吸睛的歐式建築與館藏知名，推薦參觀博物館後，可往北至仁德、永康、東區交界，近未來鐵路地下化「南台南火車站」一帶，近期因台糖釋出多筆土地，目前已有不少預售案場，此外，也有中古透天、國宅等物件，選擇頗為多元。郭鎮彰指出，南台南車站除有鐵路地下化議題，也近台南市立醫院、崇明學區，未來應還會再有捷運藍線行經，堪稱生活機能與未來增值性兼具的區塊。第二，郭鎮彰也推薦去年底開始試營運的南紡購物中心二館，除是新啟用的商場，可以嚐嚐鮮，南紡對面就是平實營區，也極具未來發展性。第三個推薦走春必去則是安平老街、中西區神農街與國華街等。郭鎮彰說，前者近五期重劃區，擁有較新的重劃區街廓，但又享有老街的生活機能，還有大型「林默娘公園」，週末假日經常舉辦毛小孩聚會與活動，最適合有養寵物的族群；後者則有許多別具風味的老房子，適合有置產、度假需求的買方，這也是與其他縣市相較，台南獨有的特殊物件。