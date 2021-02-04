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南部妹曝工作「薪資福利」！小資見1關鍵跪了：比台北好

編輯中心/綜合報導

2021-02-04 17:23:28

▲一名在南部工作的女網友曝光自己的薪資福利，想問這樣好嗎，貼文一出，網友全跪了，直呼「比台北好」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名在南部工作的女網友曝光自己的薪資福利，問這樣好嗎，貼文一出，網友全跪了，直呼「比台北好」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，不少人現如今仍失業，苦嘆工作難找，不過，也有一名住在南部的女網友發文，並透露自己工作的薪資福利，詢問「這樣的薪資福利在南部好嗎」，貼文一出，網友見到1關鍵，直呼「已經很不錯，是我就去了」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示自己目前在南部的某批發零售業工作，已經任職5年，但這些薪資福利在2年前就這樣了，而工作內容則是一般總務、打雜；工時8小時，若是加班會有加班費；本薪加上津貼有32000元，年終則是固定1個月32000元。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO也提及其他福利，「上半年獎金：約1-1.5個月、下半年獎金：約0.8-1個月、春節禮金3000元、端午禮金3000元、中秋禮金3000元、生日禮金3000元、旅遊獎勵金7000元和其他福利5000元」。

同時，她也表示自己之所以會發文，只是單純好奇大家在南部的薪資福利標準，並沒有要做什麼人生規劃的決定，她也覺得以工作內容來說，這樣的薪資福利已經不錯，「上班排班都自由，工作環境也很好，只是調薪幅度很小，目前蠻知足，只是也會想說要再精進自己，有機會換跑道拿更好的offer」。

貼文一出，引起熱議，就有網友揪出「1關鍵」，認為原PO公司三節都是直接給獎金，不是給禮盒，就已經相當不錯了，「屌打了，屎缺三節只會給禮品」、「感覺不錯，我們公司三節是給禮卷」、「是我會去欸」、「我覺得很不錯了」、「覺得不錯啊，工作CP值又不是只看薪水，工作不累可以過休閒的生活加簡單投資」、「我覺得不錯，還缺人嗎」、「我們三節都只發500，超摳門」、「比台北好」、「這在北部也還可以」、「南部還不錯啊」。（編輯：郭佩蓉）

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