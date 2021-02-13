房市／高雄三鳳中街新建案帶動 價量齊揚
財經中心/綜合報導
2021-02-13 08:30:00
高雄三鳳中街平時是南台灣最具代表性的南北貨集散地，年貨大街更常吸引大批採購人潮，今年雖受疫情攪局，但年貨大街仍在疫情中起跑，唯禁止試吃並有相關防疫配套。作為在地知名商圈，房仲業者表示，三鳳中街一帶歷年的移轉量穩定但不算多，不過，去年鄰近街廓有多棟新建案推出，帶動中古透天、大樓屋主換屋意願，使交易價量有所成長。
「高雄實價網」顯示，「三民市場及三鳳中街生活圈」去（109）年交易價量雙雙創新高，交易件數341件，均價達21.91萬，相較歷年交易件數均未超過300件，有顯著成長，價格部分也是首次突破2字頭，並較2019年有15%漲幅。信義房屋後驛店專案經理段展綦表示，三民市場及三鳳中街生活圈以年貨大街聞名，算是高雄在地人農曆年前「必逛」的商圈，周邊主力產品有中古透天與中古大樓，交易價量一向持穩，但不算特別多。不過，去年三民區有不少新建案推出，其中，三民市場及三鳳中街一帶也有幾棟交屋，加上新成屋供給量增加也會帶動中古屋屋主的換屋意願，整體交易價量因而有所提升。此外，段展綦表示，隨著鐵路地下化工程，三民市場及三鳳中街生活圈的市容和交通便利性也有提升。過去中華路以地下道穿越鐵軌兩側，如今已經填平，又有三塊厝火車站，無論是搭乘火車前往年貨大街，或是將車停遠一些再走到商圈，都比較方便，也可望解決交通壅塞問題。段展綦也推薦，若是逛了年貨大街還想順便賞屋，商圈後方有新建案外，騎YouBike到鄰近的安寧街、恆豐街一帶也是不錯的選擇，可以感受鐵路地下化後增設綠園道的居住氛圍。