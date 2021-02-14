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房市／淡海新市鎮新古屋多　擁公園宜居

財經中心/綜合報導

2021-02-14 08:30:00

春節期間可搭淡海輕軌去賞屋
▲春節期間可搭淡海輕軌去賞屋，感受在當地生活氛圍。（圖／NOWnews資料照片）
過年期間，許多民眾會搭乘淡海輕軌到淡水周邊的觀光景點遊玩，在地房仲建議，淡海輕軌藍海線已通車，除了可搭輕軌到漁人碼頭，不妨騎腳踏車從漁人碼頭騎至淡海新市鎮，到萬坪公園散步或周邊賞屋，感受當地的生活氛圍。
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信義房屋淡水新市店長王志維建議，春節期間可先搭捷運至紅樹林站欣賞紅樹林保育區後，接著再轉乘淡海輕軌到淡水各景點，像是藍海線可至漁人碼頭站，輕軌站周邊景點看過後，再騎ubike到淡水紅毛城、雲門劇場等地感受人文氛圍。
欣賞完知名的觀光景點後，再搭乘淡海輕軌從藍海線轉綠山線，綠山線的濱海沙崙站到新市一路站都是淡海新市鎮區域；也可從漁人碼頭沿著腳踏車步道騎至淡海新市鎮，王志維表示，淡海新市鎮有許多公園，其中位於淡水運動中心旁的萬坪公園，假日有許多人在此散步，帶小孩騎單車、吹泡泡、遛狗等，漫步其中可感受未來的生活方式。
 王志維進一步表示，淡海新市鎮區域內以新古屋居多，房價是大台北地區相對便宜的區域，去年以來，淡海新市鎮的交易量增加，社區口碑較好單價都是在25至30萬之間。
而去(109)年因資金回流，許多有度假需求的台商會選擇在淡水置產，部分標榜看海景、公設完善的度假宅也熱銷，王志維舉例，像是位於沙崙海邊的指標建案，未來沙崙海水浴場要打造文創園區，又有腳踏車步道可通往漁人碼頭，但總價一戶2000萬，大坪數則達4、5000萬，因此在淡海新市鎮仍屬特殊產品。
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