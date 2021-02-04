補習班貼廣告應援！籲考生「往前一步」 日網一看卻嚇壞
編輯中心/綜合報導
2021-02-04 19:17:47
許多廣告標語都會用新奇、洗腦的方式，來增加民眾印象，不過貼錯位置就會非常尷尬。日本就有廣告是呼籲考生，「若撐不下去，只要往前一步就能到達終點」，但這個標語卻出現在地鐵旁，讓不少網友認為，根本就不該貼在這裡，貼文也引起熱議。
原PO「@tsugumi_none」在《Twitter》貼出兩張照片，可以看到某間補習班為了替即將大考的考生們應援，在廣告標語上寫到「覺得不行了的時候，只要往前一步，就能抵達終點了」，雖然看起來非常勵志，但這段廣告標語被張貼的位置，竟是在地鐵月台的某根柱子上。而且後方就是電車行經的鐵軌，雖然原PO也不清楚為何貼在這裡，但如此「恐怖的巧合」還是讓他忍不住說，「這不是該出現在地鐵月台上的東西！」許多日本網友也都認為，補習班不應該將這種標語，貼在這種會讓人誤會的場所，「標語很棒，但不應該貼在這裡」、「這應該貼在男廁，而不是月台」、「千萬別害人，這根本在協助自殺吧」、「念書真的很辛苦，但千萬不要踏出那一步啊」、「這標語真的會讓人誤會」、「更進一步的地方…應該不是鐵軌」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995