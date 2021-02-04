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男友喝到鏟子奶茶！她曝「背後暗示」　全場愣：誰能猜到

編輯中心/綜合報導

2021-02-04 21:56:20

▲有女網友想用浪漫的方式，跟男友分想懷孕的喜訊，沒想到卻讓男友生氣。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有女網友想用浪漫的方式，跟男友分想懷孕的喜訊，沒想到卻讓男友生氣。（示意圖／翻攝自《爆怨公社》及《pexels》 ）
女生在發現自己懷孕後，都等不及要告訴另一半。近日，就有網友發現自己懷孕了，想到一個妙招跟孩子的爸分享這個喜訊，於她點一杯象徵「孕事」的飲料，並偷偷塞了一個小禮物要給男友喝，沒想到對方不但沒發現，還因此大發雷霆，讓原PO相當無奈，貼文也引起熱議。
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原PO在《爆怨公社》表示，因為最近自己月經一直沒有來，經驗孕後才發現懷孕了，決定用輕鬆方式讓男友知道這件事，於是在3日晚上特別找了一間飲料店，買了一杯萃芽綠歐蕾加芋圓，象徵「新生兒」加上「孕」，她還自備小鏟子「產子」，偷偷請店員放入封杯。
接著，原PO就上車遞給男友喝，只見男友喝了半杯，突然發覺杯中有異物，氣得下車跑去找店員理論，還怒罵「這是什麼鬼東西」，男友的反應讓她嚇壞了，只好立刻上前解釋「我懷孕了」，事後，兩人也向店員道歉，男友更氣得直呼「讓我很丟臉」。
▲原PO男友看到飲料裡有鏟子，馬上衝去找店員理論。（圖／翻攝自《爆怨公社》
▲原PO男友看到飲料裡有鏟子，馬上衝去找店員理論。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）
男友至今都不跟原PO講話，面對這種情況，她也感嘆「是我太迂迴嗎？不然大家一般都怎麼做！有種喜事變蠢事的感覺」，許多網友也紛紛回應，「這梗…看完還是不懂」、「玩解謎遊戲？」、「說真的我也看不懂」、「這店員也太衰」、「這種梗，要是沒說破，恐怕我一輩子也猜不出來」、「店員很無辜可憐」。
另外，也有人建議原PO，「其實直接說就好，不用想太多」、「直接放驗孕棒」、「直接給他驗孕試劑就好啦」、「簡單一點就好，不用搞那麼複雜」、「直接說就好」、「驗孕棒包裝起來，直接當禮物送他不就好了」、「直接給他手冊」。（編輯：許智超）
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