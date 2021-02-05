NOW早報／尾牙中4萬！他買整本2000元刮刮樂 結局全愣了
編輯中心/綜合報導
2021-02-05 06:00:00
尾牙中4萬！他買整本2000元刮刮樂 「中獎金額」全愣了
隨著農曆新年將近，不少民眾會買彩券、刮刮樂試試手氣，盼能利用小金額致富，卻也有少部分民眾沈迷其中，沒中獎金，反賠了一筆。對此，2日一名網友在臉書社團《爆廢1公社》表示，因為尾牙抽中4萬元獎金，買了一整本2000元的刮刮樂，並公開中獎金額，貼文曝光引發網友熱議。原PO表示，今年因為尾牙中了4萬元獎金，興起買整本2000元刮刮樂的念頭，並稱「第一次買一整本，也是第一次刮2000，請廢友幫我集氣中大獎，感恩！」不久後原PO就現身，揭露刮完整本18張2000元刮刮樂的中獎金額，2張中5000元、4張中2000元、7張中1000元、5張0元，一共賺回25000元，等於賠11000元，他也不禁笑稱「我當做解鎖新成就」。今日天氣／日夜溫差大 東半部零星雨今（5日）清晨輻射冷卻影響，桃園至台南以及宜蘭地區低溫只有12至16度，其他地區低溫17至18度，局部空曠地區及近山區的平地氣溫會再更低一些，其中新竹、苗栗有局部10度以下低溫發生的機率，而白天各地高溫約24至27度較溫暖舒適，但日夜溫差大，夜間清晨要多加件衣服；天氣方面各地大多為晴到多雲，只有東半部地區有零星降雨的機率。影／台灣確定有疫苗了！指揮中心證實：COVAX最快2月到貨中央流行疫情指揮中心昨（4）日晚間表示，COVAX在2月3日公布第一批COVID-19疫苗配送名單，其中分配給Non-UN member states的130萬3200劑AstraZeneca疫苗，即包含我國與其他非聯合國會員之獲配數量，且最快2月到貨。雞排妹爆翁立友性騷！網驚「各說各話信誰」 答案一面倒雞排妹「鄭家純」日前在臉書自爆主持尾牙慘遭公司老闆與男藝人性騷擾，事件延燒好幾天，雞排妹3日召開記者會還落淚表示「到底要做到哪裡才夠？才能符合大家期待」再度引發熱議。對此，就有網友討論「到底該相信誰啊，雙方各說各話」。原PO在「爆廢1公社」貼文指出「最近雞排妹跟翁立友性騷擾的事件一直被討論，想問一下各位朋友會比較相信誰說的話，感覺他們各說各話，剛剛看過記者會，看不懂雞排妹桌上擺的情趣用品是怎麼回事？」貼文一出，網友紛紛回應「不需要相信誰，沒有影片都不用臆測」、「交給司法去解決就好，旁人不需一直吃瓜」、「其他人站中立就好，兩邊都沒證據指證對方啊」、「這種事情本身就很敏感，交給司法解決最快」、「雞排妹敢講出來不信都難，但翁立友也支持雞排妹提告，沒直接證據就是誰都不信，不用瞎攪和」。而對於網友質疑為何開記者會桌上還要擺放情趣用品，其實只是因為雞排妹當天其實是在《國際橋牌社》第二季《和平歸來》的記者會上回應性騷議題，記者會上雞排妹是以《純色》企業主的身份出席，邀請大家一起支持《和平歸來》，把當年台灣一同對抗SARS，以及台灣歷經的防疫過程重現出來，雞排妹也將《純色》所得30萬捐出，再拿30組飛機杯義賣，所得將全數捐給防疫基金會。新垣結衣接班人！美女偶像被讚「100億萬年一遇」日本新生代寫真偶像高崎哉海（高崎かなみ），因長相神似「國民老婆」新垣結衣而備受關注，她不僅擁有水汪汪的大眼、稚嫩的童顏，還有火辣的魔鬼身材，每次新照一曝光，總能電暈一票網友，高崎哉海近來更被日媒誇讚是「100億萬年一遇的美女」，在網路上掀起暴動。2月中旬「3星座」橫財天降！第2位收入暴增、存款驚人獅子座獅子座的人生性好強，霸道強勢，他們很有心眼，不管做什麼都要爭第一，從來不甘心屈居於別人之下，要做就要做到最好。也正是因為有著這樣的一腔熱血，所以獅子座終究能做成大事。不過，在前半年他們的運勢一般，沒有什麼值得驕傲的成就，從2月中旬開始，他們就能迎來好運勢，事業紅火，財運到來！摩羯座摩羯座的朋友天生聰穎，是個只要肯努力就有好成績的實力派。2月中旬天降大喜，大運將至，財運爆棚，只是摩羯座似乎對金錢不是很在意，精神信仰才是支撐他們對生活的最大信念。不過越是不在乎金錢，財運反而越是找上門來。機智聰明的摩羯座大多工作不錯，待遇很高，收入自然比普通人要高得多。只是不懂理財的他們，花錢大受大腳，得窮那麼一次兩次才學會乖乖存錢，才能存款驚人，富貴無邊！雙魚座雙魚座的人，性情和順，和藹可親，親切感十足。他們在本年運勢不斷上升，想要實現的方針都能變成現實。在2月中旬，雙魚座福祿雙全，隆運當頭。無論是工作或桃花運都極為旺盛，職場中如虎添翼，可以具有升職加薪的時機，出路不可限量，雙魚座還有望得到橫財。
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