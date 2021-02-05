外送員遇女客狂挑逗！「煽情對話」全慌了：以為交友軟體
編輯中心/綜合報導
2021-02-05 08:31:42
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。不過，近日一名外送員在臉書社團《爆廢公社公開版》分享一段送餐的奇妙遭遇，他遇上4位漂亮女子透過app對話煽情挑逗，一連串過程讓他嚇得不知該如何是好。
原PO表示，深夜送餐遇到漂亮又幽默的小姐姐們，並分享該次外送與客人的對話截圖。畫面中可見，女顧客先是詢問「可以幫我拿三雙免洗筷嗎？」接著又問「你能幫我們買菸嗎？」原PO答應對方要求後，逗趣回應「等等加收200％服務費，謝謝老闆！」豈料，女顧客竟回「可以用肉體償還嗎？」一語讓原PO招架不住，嚇得直呼「呃，雖然我單身很久了，還是有點母湯」，對方追問「200％是認真的嗎？」他回應「開玩笑的，菸買好了」，女顧客竟又要求「那你要先回小七買一下套套喔！」原PO告知對方「等等見，馬上到」，女顧客又逗趣的說「現在可以快，但等一下可就不能快唷」，還不忘附上一張親吻的表情符號，隨後趕緊改口「對不起我錯了，請您給我好評就好」，並要求幫忙送上飯店的6樓某房間內，一連串遭遇讓原PO不禁直問「我該怎麼辦？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「該跑外送囉」、「是仙人跳嗎」、「把外送玩成交友軟體，你厲害」、「房內真的是小姐姐嗎」、「坐等後續XD」；事後，原PO回應「歹勢沒有後續，讓大家失望了，俗辣我收完錢落跑，趕著送下一單，哥是敬業的外送員，不能見色忘餐讓其他客人瞎等嘛」，而房內不是男生也不是阿姨。（編輯：賴詠璿）
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