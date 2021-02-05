翁立友駁性騷擾雞排妹！律師提「10問題」：尊重需翻譯嗎

藝人雞排妹（鄭家純）日前自爆遭金曲歌王翁立友性騷擾，事情曝光後受到外界高度關注，不過雙方至今仍各說各話，翁立友今（5）日下午也要召開記者會說明，不過，律師李怡貞也在臉書發文，連問翁立友10個問題，並直言「基本的尊重有做到的話，你根本不用怕別人說話」。

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律師李怡貞在臉書粉專《女人大律師李怡貞》發文，談論雞排妹自爆遭翁立友性騷擾事件，並向翁立友提出幾個問題：

請問翁先生你跟雞排妹之前到底有什麼交情？有見過面嗎？

請問你們的尾牙有沒有「正常的」先綵排對過流程？

什麼原因可以你不顧主持人需要休息，不顧流程又突然cue主持人跟你站一起合唱（不管有沒有改歌詞），然後製造你所謂的舞台效果？

之後又莫名說要幫她開公司？她哪邊需要你的幫忙？很多中小企業都需要紓困你怎麼不去幫忙？

幫她開公司是金主所以可以更堂而皇之的幹嘛嗎？

原來來賓歌手都會想幫主持人開公司？！（如果是初次合作那根本就是皇恩浩瀚吶！）

「尊重」這兩個字需要我翻譯嗎？

李怡貞表示，「若基本的尊重有做到的話，你根本不用怕別人說話」，至於其他情節她就先撇除不談。她也提到「我沒有要帶什麼風向，我只是不忍女性勇敢發聲卻被大肆攻擊」，她認為很多人在外都刻意溫良恭儉讓，或許就是「私下壞事幹多等出事了可以扭轉形象」，很多人在思想開放性感外放，並不代表她可以隨便任人宰割。

她也在文末提及，「我沒有在含沙射影任何人，我跟兩邊或三邊都沒交情，就是就事論事的在用一般邏輯思考問題。這篇文章只是要告訴女性，請妳絕對要勇敢做自己」。（編輯：郭佩蓉）