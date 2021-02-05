Youtuber女神「紅回韓國」！超仙顏值狂吸台灣粉：超愛她

在台發展的韓國YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」擁有超高人氣，總是在每支影片開場熱情大喊「大家好，我是韓勾ㄟ～金針菇！」，給人一種開朗樂觀的好印象。而韓國女孩金針菇所拍攝的影片內容，幾乎都是用自己的生活，來發掘許多在台灣發生的新鮮事，並分享給台韓兩地觀眾，對此，也有一名男網友以表示「金針菇紅回韓國」，貼文一出，引起熱議。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「金針菇～紅回韓國」為題發文，表示這幾天在韓國的論壇上有一篇文章，「在台灣很紅的韓國YouTuber韓勾ㄟ金針菇」，雖然該原文已被刪除，但確實也引發不少韓國網友爭相討論。

▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「金針菇～紅回韓國」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

從原PO分享的留言中，有許多韓國網友都在討論「台灣美食」，「台灣的東西真的很好吃」、「珍珠奶茶，超級同意」、「好想吃牛肉麵」、「真想要每天早上都可以喝木瓜牛奶，我真的好喜歡台灣的夜市」、「台灣的飲食好像很對我們韓國人的胃口耶，啊，好想喝珍珠奶茶」、「台灣的東西都超好吃的，而且又便宜」、「我去台灣玩3天就胖了4公斤，東西都太好吃了」。

▲在台發展的韓國YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」擁有超高人氣。（圖／翻攝自臉書《韓勾ㄟ金針菇》）

原PO在文末表示，他很喜歡金針菇的正面能量，從她還住在黃色的小房間到最近搬了新家，「也算是看著她一路成長啦，希望之後可以有更多優質的影片」。貼文一出，引起熱議，「少數還能看的外國youtuber，從不到十萬追到現在」、「金針菇一直給人很真誠的感覺，對於影片也很用心」、「追蹤她好久了，紅起來很替她開心」、「金針菇超可愛」、「超愛她」、「超級喜歡金針菇，希望她趕快訂閱破100萬！」、「有金針菇就推爆」。（編輯：郭佩蓉）