雞排妹揭性騷黑歷史！唐綺陽「5天前預言」曝光 網全驚呆

在占星界有著「國師」名號的星座專家唐綺陽，日前在臉書示警2月1日將開啟「5星連珠水瓶」奇觀，水星逆行也將導致明星、演藝圈「過去的紛紛擾擾都被翻上檯面」。好巧不巧水瓶座的主持天王曾國城、歌王翁立友接連牽扯雞排妹性騷疑雲，曾國城更是因「撞胸事件」遭網友驚呼「黑歷史真的被打開！」。

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唐綺陽在臉書揭曉2月1日開始為期一周的星座運勢週報，其中她就提到本次水星逆行將橫跨整個農曆年，直到21日時常溝通不良的狀況才有可能告一段落，更提醒「可能回顧過往，把你的黑歷史打開來」、「或是曾有好人好事也可能被褒獎」，警示大眾要當心，時時警惕自己言行小心。

▲唐綺陽提醒水逆要注意人際關係處理，當心黑歷史被揭開。（圖／翻攝自「唐綺陽占星幫」）

此外唐綺陽表示本週也是「逆行水星與太陽合相」入相的一週，合相的高峰落在2月8日，因此這段時間明星、名人過去的紛紛擾擾將浮出水面，成為眾人箭靶或群眾焦點，影片中也坦言「當然黑歷史是最容易被扒開的，所以說平常做人做事要小心謹慎」。

▲雞排妹出席《和平歸來》記者會。（圖／記者林調遜攝）

許多網友對比唐綺陽5天前的星座分析示警，加上本週炒得沸沸揚揚的雞排妹性騷風波，立刻聯想到曾國城被雞排妹爆料「大力撞胸」的黑歷史，網友們也紛紛留言表示「這次的水逆超有感，發揮情商」、「真的不小心說錯話」、「時機點也太巧」，另外曾國城本人對撞胸指控則回應「我可能很抱歉我的肚子可能比她的胸部要再大一點，所以，她如果對我表達友誼的方式如果不太習慣的話，其實明說就好了」。（編輯：楊智傑）