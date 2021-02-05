部桃回溯、清零檢查點 鄭文燦：8日召開責任醫院聯防會
記者李春台/綜合報導
2021-02-05 12:08:30
部立桃園醫院回溯計畫與清零計畫的採檢工作，預計在今(5)日完成，桃園市長鄭文燦上午主持防疫專案會議時表示，今天是部桃專案的檢查點，所有居家隔離者需要完成採檢作業，部桃清零計畫也將於近日完成所有人員的核酸檢定，將由中央流行疫情指揮中心統一宣布結果。另外，2月8日也將舉行11家急救責任醫院的聯防會議，檢討春節期間急診、門診及住院的醫療能量，守護市民的健康安全。
衛生局長王文彥表示，截至昨日，國內新冠肺炎確診病例累計919例，維持累計75例本土病例，衛生局列管居家隔離人數降至373人，加上集中檢疫所及外縣市等共412人。王說，近期國內感染流感人數略有增加，近日中央再度提供桃園3萬餘劑公費流感疫苗，呼籲市民在過年前儘速施打保護個人健康；此外，市府各機關也可協調就近各區衛生所，以機關為單位邀請醫護同仁到機關進行施打，為同仁健康多一分保障。環保局長呂理德表示，環保局已規劃於2月12至16日期間，針對市內363間私立幼兒園及36間非營利幼兒園進行開學前消毒工作，至於私立幼兒園內部環境消毒由教育局協助宣導園方自行辦理。有關第二輪桃園市生活圈（含各大宮廟）環境消毒計畫，將由各區防疫消毒大隊持續會同國軍33化兵群執行涵蓋68里的各區生活圈消毒工作，其中國軍協助大溪區作業。鄭文燦指出，這段時間民眾諮詢電話非常多，安排採檢的工作也進行得很順利，希望今天都能夠把部桃專案的採檢工作全部完成，至於部桃清零計畫是由中央跟部桃執行，需要完成所有的核酸檢定，確認部桃醫護人員及所有外包工作人員有無風險，希望今天有好結果。有關各醫院在春節期間的量能，鄭文燦表示，市府將於下周一(2/8)下午召開11家責任醫院聯防會議，檢討春節期間急診門診住院的能量。他強調，市民的健康照顧不能打折扣，部桃也是採取逐步恢復的方案，沒辦法一步到位，而且也要看整個核酸檢定的結果，判斷風險高低後，才能夠決定。
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