逢低想衝台積電！他手滑一按 「結局」臉綠：我完蛋了
編輯中心/綜合報導
2021-02-05 12:43:47
「護國神山」台積電（TSMC）為「台灣積體電路製造」，是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，其股價日前創新高站上679元，儘管近期有不穩下跌趨勢，上月29日終場更失守跌破600元，仍引發股迷話題不斷。對此，4日一名男網友在《Dcard》貼文提到，逢低想要買僅台積電，豈料他手滑一按，結局當場傻了。
原PO表示，逢低想要買進台積電湊10股，結果失手按到「一張」，當下不知該如何是好，崩潰直呼「竟然還成交，誰來救我，我完蛋了！」畫面中可見，原PO原先買進台積電的成交數量為9，成交價格632元；隔日失手按下買進「一張」台積電，成交數量瞬間轉為1000，成交價格629元，總金額還要補63萬5229元，讓他當場臉都綠了。貼文曝光之後，讓一票網友瞬間笑翻，紛紛回應「快去聯絡交易員，但是應該要去湊錢了」、「你有時間發文，沒時間問營業員或籌錢哈哈」、「趕快湊錢，買了不要放手」、「不好意思，先笑出來了」、「2/4買，2/8扣63萬5；2/5賣，2/9錢才會進來，除非當天買賣，也就是當沖，只要補損益差價，不然無論如何2/8早上10點帳戶沒有63萬5就是違約交割」。不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：賴詠璿）