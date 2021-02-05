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上半年偏財旺炸！「4生肖」橫財比薪水多　第2位心想事成

編輯中心/綜合報導

2021-02-05 14:11:32

▲艾菲爾老師透露4星座在中秋節後財運超旺。（圖／NOWnews資料照片）
▲上半年「4生肖」偏財運旺，橫財比薪水多。（示意圖／NOWnews資料照片）
進入新的一年，準備迎接新的好運，以星座命理專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》，近日分享今年上半年偏財運爆棚的「4生肖」，橫財有望比薪水還多，第2位更有機會心想事成，一起來看看你有沒有上榜吧！
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▲上半年「4生肖」偏財運旺，橫財比薪水多。（示意圖／取自pixabay）
▲上半年「4生肖」偏財運旺，橫財比薪水多。（示意圖／取自pixabay）
生肖蛇
所謂貴人財，就是全靠貴人而得到的財運，屬蛇人命在天魁星，五行屬旺火，2021年2月份，旺金運勢凸顯，屬蛇人的正偏財兩大運勢都十足亨通，錢財雖然在貴人的身上，但是他們就是有辦法能賺足貴人財，工資收入不能和他們的橫財收入相比，在貴人的提攜下，屬蛇人的貴人財極多，大運當頭，能和貴人共富貴。
生肖羊
2021年內許願「求啥啥靈」的屬相，莫過於屬羊的人，心地純善的屬羊人對事執著，對人用情，而在今年內，更可以借太歲相合的東風之勢，發財有望，有心賺錢就不得不富，心誠則靈，壞的不靈好的靈，工資收入雖不高，但外財偏財數不清，夢中如見水火，更是主大財，農歷正月後有一夜暴富的指望，心裡想啥都成真。
生肖狗
沒錢怎能買車買房？屬狗人今年喜事當頭，買車買房是最大的喜事，壓力大了，挑戰更為嚴峻，但他們也更加精神，春風得意，事業場上的收入增多是一方面，橫財更是數不清，朋友常常帶來好門路，賺得橫財數不清，屬狗人也十分講道義和重感情，所以今年內遇到財神化身而成的貴人是擋不住的喜運。
生肖豬
在2021年2月以後，生意方面的運勢極佳，旺字當頭，生意場上貴人頻現，花一分努力可以得來萬分回報，對人隨和依舊的屬豬人，今年更能遇到數不清的正財貴人，求財易，發達不難，就算遇到再艱難的境地，也能在生意場上興隆順利，財來順手。（編輯：賴詠璿）
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