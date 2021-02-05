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他年終爽領2.5月問「怎麼花」？網曝致命開銷：直接飛光

編輯中心/綜合報導

2021-02-05 14:00:07

▲艾菲爾老師透露4星座在中秋節後財運超旺。（圖／NOWnews資料照片）
▲一名男網友日前拿到了年終獎金，開心分享自己要如何花用，並詢問網友們「大家要怎麼花」。（示意圖／NOWnews資料照片）

又到歲末年初之際，雖然今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，許多公司都停辦尾牙，不過仍有公司大方給員工年終獎金，慰勞員工一整年的辛勞，對此，也有一名男網友發文，表示自己終於領到人生第一筆年終，並透露自己想如何花用，也詢問網友們「年終打算怎麼花」，貼文一出，引起熱議。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「大家年終打算怎麼花」為題發文，表示自己近日終於領到人生中第一筆年終獎金，「雖然只有少少的2.5個月，但看到帳戶上多了一筆錢，就覺得好激動啊」。

▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「大家年終打算怎麼花」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「大家年終打算怎麼花」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO也表示，他拿到的這筆年終獎金扣除掉要包給爸媽的紅包以後，他也打算買一台想要很久的單眼相機，「剩下的還可以存起來，豐富一下我的小財庫」，但他也感嘆，「真的是工作以後，才知道賺錢多辛苦，有一部份的薪水根本就是被客戶羞辱／爆氣的遮羞費」。

雖然工作後才知道錢難賺，但同時也讓原PO成長不少，「但是想到可以不再跟父母拿錢、甚至拿錢回家，覺得自己多少有點成長就很有成就感，但領了年終買個相機犒賞一下，自己應該不過分吧，大家年終想要怎麼花勒」？

貼文一出，引起熱議，「買個二手車吧」、「存起來」、「年終12萬，全部存起來」、「已拿年終買了一個名牌包包」、「投資／還貸款」、「當然是拿去投資，明年拿更大包的年終啊」、「過年買刮刮樂」；不過也有網友表示，自己拿到的年終，因為「包紅包」全都沒了，「包紅包就飛光光辣」、「紅包包一包就沒了」、「光紅包就包掉了我半個月的薪水，一定是我薪水太少，親戚太多」。（編輯：郭佩蓉）

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