中市食安處抽驗年節食品 　3件超標下架回收

農曆春節將至，台中市食品藥物安全處針對源頭網購食品製造業、年貨大街、賣場及年菜餐廳等共43家食品業者加強稽查，並抽驗各類春節應景食材及食品共224件，查獲1件竹笙產品重金屬鎘超標；另1件巴西蘑菇產品重金屬鎘超標、1件藜麥毛豆產品檢出大腸桿菌群超標，已要求業者立即下架，並將業者納入加強查核對象，為民眾食安把關。

我是廣告 請繼續往下閱讀

食安處說，此次年節專案針對各類年節網購食品製造業者共計12家、年貨大街及應景食品販售業者計21家、及年菜餐廳業者10家，稽查設備與人員衛生、食材標示、食品業者登錄、定型化契約等項目，全數符合規定；另抽驗蔬果類產品、蜜餞食品、生鮮禽畜肉及其加工品、水產及其加工品、米麵乾濕製品、冷凍調理食品、糖果飲料類產品及複合式餐食等食品共224件。

食安處表示，檢驗項目依據食品種類不同，計有檢驗防腐劑、亞硝酸鹽、漂白劑、甜味劑、保色劑、動物用藥、重金屬、微生物等項目，結果3件不合格，其中竹笙檢出「鎘」5mg/kg超標(標準:2mg/kg) ，已移請源頭所轄機關台北市政府衛生局查辦，巴西蘑菇也檢出「鎘」10mg/kg超標(標準:2mg/kg) ，由於該販售業者無法提具產品來源者，已依食安法第47條裁處販售業者3萬元罰鍰，另藜麥毛豆檢出大腸桿菌群43MPN/g超標(標準:10MPN/g)，目前複驗中，若複驗結果不合格將依違反食安法第17條裁處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

食安處提到，鎘為一種重金屬，長期累積可能對人體腎臟、骨骼等造成影響；另大腸桿菌群等衛生指標菌若超標，代表製作過程環境及人員衛生狀況不佳，或食品容器具等工具可能遭受汙染，呼籲民眾選購年節食品時多看、多比較，選擇信譽良好商家，或選購包裝完整並具有清楚標示的產品。

食安處長傅瓊慧提醒，民眾如欲訂購年菜或宴席，應與業者簽訂書面契約，並事先詳閱契約條款，注意解約期限、退款及有無違約金等規定，避免消費爭議，保障自身權益。