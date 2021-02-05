送雞湯變骨灰罈？公司塞「大白甕」賀年　員工開櫃臉綠了

農曆新年期間許多公司企業老闆除了發放年終獎金外，也會贈送員工過年禮物犒賞一整年的辛勞，這些過年禮物多半是禮盒、伴手禮等兼具吉祥喜氣又廣受喜愛。不過近日就有名網友分享自家老闆送的過年禮物是一盅「雞湯」，不僅如此老闆還腦洞大開的直接將雞湯擺放到每位員工的置物櫃中，畫面曝光後網友們全笑翻，因為這個陳列模樣實在是太像骨灰罈了。

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▲雞湯放在置物櫃看起來竟意外撞臉骨灰罈。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）

× ▲雞湯放在置物櫃看起來竟意外撞臉骨灰罈。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）

這名網友昨（4）日在臉書社團《爆廢1公社》發文，同時附上一張照片，接著只簡單表示這是公司贈送給員工們一人一盅的「雞湯」，只見貼有姓名的置物櫃一打開才發現，櫃內正中央的乳白陶瓷器皿造型和想像中的不太相同，反而有些神似骨灰罐，搭配方格置物櫃的陳設，現場瞬間充滿莊嚴氣息，就連原PO都不禁笑著拿出線香來祭祀。

▲員工無奈PO出畫面還忍不住拿香祭拜。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）

× ▲員工無奈PO出畫面還忍不住拿香祭拜。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）

這個逗趣的畫面曝光後，許多網友也忍不住跟著笑翻表示「少了相片啊！」、「這塔位是我看過最便宜的」、「風水位子很好耶」、「沒有照片怎麼分別是誰的啦」、「好貼心的公司哦」，另外也有相同經歷的網友就留言「我老公的公司也是送這個耶，一模模一樣樣！超像進塔～每年都要去拜！」。（編輯：楊智傑）