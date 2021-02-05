翁立友開記者會喊冤！吳崢PO長文表態：非常敬佩雞排妹

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吳崢今（5）日在臉書上針對翁立友首度召開記者會面對媒體為自己喊冤的事情做出評論，他認為「翁立友先是堅持不願直接面對當事人，僵持了近一小時等鄭家純離開現場才出來開記者會，加之拿懷孕已八九個月的女性員工當人肉盾牌」，吳崢更接著說「翁立友在記者會上也不直接回應鄭家純說法或還原當天現場狀況，反而一直扯媽媽很難過、不能自殺媽媽會抬不起頭等旁支」，因此他認為「這些種種作法都只讓人感覺是刻意為之的閃躲」。
同時吳崢也大讚雞排妹的表現，他指出，反觀鄭家純頂著巨大的壓力，如「面對加害者的情緒緊張」、「現場不友善的言語抨擊」、「其他女性痛罵性騷擾就去告啊，為什麼不提告」等眾多言論，他更直言讚許雞排妹「依然始終保持沉著、冷靜，讓人非常敬佩她的勇氣」，吳崢更感嘆「真的覺得如果今天我是她可能也沒有這麼勇敢」，此篇文章一發出，立刻引起網友們熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示贊同，「完全認同」、「我也覺得雞排妹直奔現場超勇敢的！」、「一出事就把媽媽搬出來真的很沒擔當」、「今天這場閃躲記者會反而讓人更加看清了」、「雞排妹抗壓性真的很好」、「雞排妹是真的很勇敢」，但也有網友認為「沒有真相前，說再多都是多餘的」、「這個最後還是要交給法院去判決吧」。（編輯：王柏文）