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翁立友名譽受損「怎不先提告」？他曝GG後果：誰告誰倒楣

編輯中心/綜合報導

2021-02-05 16:25:27

▲藝人雞排妹（鄭家純）日前自爆遭金曲歌王翁立友性騷擾，如今事件愈演愈烈，就有網友好奇「為何兩人都不提告」，貼文一出，也有網友解答，直呼「誰告誰倒楣」。（左圖，翻攝自雞排妹臉書／右圖，翻攝自翁立友臉書）
▲藝人雞排妹（鄭家純）日前自爆遭金曲歌王翁立友性騷擾，如今事件愈演愈烈，就有網友好奇「為何兩人都不提告」，貼文一出，也有網友解答，直呼「誰告誰倒楣」。（左圖，翻攝自雞排妹臉書／右圖，翻攝自翁立友臉書）

藝人雞排妹（鄭家純）日前自爆遭金曲歌王翁立友性騷擾，事情曝光後受到外界高度關注，而今（5）日下午，翁立友也召開記者會並透露自己的心情，對此，也有網友好奇「為何這兩人都不提告」，貼文一出，引起熱議。

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該名網友在PTT以「翁立友怎麼不提告雞排妹妹毀壞名譽」為題發文，表示那些力挺翁立友的朋友，都在問「雞排妹怎麼不提告」，讓他感到很奇怪也很納悶，反問翁立友「一直覺得名譽被毀，怎麼不是提告恢復名譽，而是出來開記者會」，甚至要求雞排妹不能在現場，記者也不能提問，並表示「我相信雞排妹應該也會很支持翁去提告毀壞名譽啊」。

▲一名網友在PTT回文。（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友在PTT回文。（圖／翻攝自PTT）
對此，也有一名網友回文，表示「很簡單啊，刑事構成要件很嚴格，這個案件就是『誰先告誰輸』，因為都會不起訴處分，先告了結果不起訴處分，鄉民會怎麼說？『哈哈哈，法院認證』、『檢察官認證』，這樣你懂了嗎？雞排妹別看她那樣，她很聰明的」。

貼文一出，網友紛紛回應，「誰告誰倒楣阿」、「正解」、「沒錯阿，兩個人都怕法院認證」、「怕刑事告不成，可告民事侵權行為，女方在媒體放話侵害」、「名譽權，前提是他真的無辜」。

▲翁立友談及遭指控性騷擾心情，表示想自殺。（圖／記者葉政勳攝,
▲翁立友談及遭指控性騷擾心情，表示想自殺。（圖／記者葉政勳攝, 2021.02.05）
事實上，「法院認證」一詞為PTT常見用語，是一種對法院判決的趣味性衍伸詮釋。根據網站FANDOM「PTT鄉民百科」提及，在PTT上，常會有人轉錄與公然侮辱或誹謗相關的法律新聞，在相關的官司中，可能會因為某些原因，法院會判定原告，告對方「公然侮辱」、「誹謗」的罪名不成立，或檢查官直接不起訴。

這通常不是因為法官們認為被告罵的內容是「正確的」，而是可能該用語並非針對當事人（例如是口頭禪）或某句話為公開討論質疑批評公眾人物的合理用語。但通常鄉民會把這樣判決解讀為「法院認證」，原告就是他被罵的「XXX」，因此產生了「法院認證的XXX」一用語，有時這樣的稱號還會長期被用在某些名人身上，變成用來趣味性酸人的用法。例如，被罵智X的A提告，結果不起訴，這樣A就會被鄉民酸是「法院認證的智X」。（編輯：郭佩蓉）

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