出差2個月才回家！男一聞妻「飄怪味」 偷跟蹤結局心碎
編輯中心/綜合報導
2021-02-05 17:06:32｜2021-02-05 17:28:28
情侶進展到婚姻關係後，往往都必須靠著兩人相互扶持，才能一同撐起家庭。不過先前中國大陸就有一名男子，原本和妻子婚姻幸福美滿，卻因為家中經濟出狀況，選擇出差2個月多賺點錢。但一回到家後，發現妻子身上總是有股怪味，於是選擇偷偷跟蹤對方，真相卻讓人夫十分傻眼。
據《網易新聞》報導，有名30歲多歲的李姓男子，一直生活在農村，雖然自身條件一般，卻很幸運娶到漂亮老婆，對方不僅擁有開朗樂觀的個性，身材也十分姣好，婚後兩人甚至有了一個愛的結晶，生活幸福美滿。然而，李男母親卻被診斷出罹患尿毒症，家中經濟也出現危機，導致夫妻倆變得蒼老許多。而李男為了母親幾乎花光身上所有積蓄，此外還得賺錢養孩子，暖心的妻子就提議自己可以出外打工，但李男不捨對方辛苦，且恰好聽聞有個出差工作的機會，2個月就能多拿2萬元人民幣（約新台幣86620元）。不過當他出差回家後，就發現妻子身上總是飄出怪味，妻子解釋「可能是照顧媽媽和孩子，沒時間仔細洗澡。」但他仍抱持懷疑，透露妻子總是半夜偷跑出去，於是某日就偷偷跟在後面，才發現妻子竟在養豬場工作餵豬，讓他當場氣壞直言「我不是不讓妳出來打工嗎？妳就不聽，妳是覺得我給不了妳好生活？」妻子一聽十分不滿，事後還提出離婚的請求，但文中並無透露，最終兩人是否分開。該篇新聞一出後，就引來許多網友無奈回應「小心眼的男人」、「你才應該去養豬場」、「老婆幫你一起賺錢不好嗎」、「你發脾氣，你理解你老婆的苦嗎」；但亦有人抱持其他看法，「半夜餵豬真的很怪」、「感覺不單純哦」。（編輯：陳雅雲）