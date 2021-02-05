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未婚夫出軌！她為復仇找上「小三的男友」結婚：我們贏了

編輯中心/綜合報導

2021-02-05 17:08:52

▲蘇格蘭一位女子分享個人的愛情故事，被未婚夫劈腿後，她找上小三當時的男友商量如何復仇，結果兩人竟因此墜入愛河。（圖／翻攝自jadepurvis53的抖音）
▲蘇格蘭一位女子分享個人的愛情故事，被未婚夫劈腿後，她找上小三當時的男友商量如何復仇，結果兩人竟因此墜入愛河。（圖／翻攝自jadepurvis53的抖音）
戀愛中遭到另一半背叛總是讓人非常痛苦，但或許還是可以找到方法戰勝它。蘇格蘭有一位女網友就分享了個人特殊的愛情故事，她被已經論及婚嫁的未婚夫劈腿，而且未婚夫出軌的女生當時其實也有男朋友。於是她找上小三的男友，本打算共同商量如何報復，想不到兩人卻因此墜入愛河，最後更攜手走入禮堂結婚。
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綜合外媒報導，蘇格蘭女子柏維斯（Jade Purvis）在個人的抖音（TikTok）上分享了自己的愛情故事。柏維斯表示曾經有一個已經訂婚的男友，但她卻發現男友同時劈腿另一個女子，且這段不倫戀已經祕密持續多年，男友為了偷偷與小三約會，每次還會不辭辛勞地長途開車200多公里。
柏維斯發現自己被劈腿後，大感震驚，立即著手調查小三的底細。一查更意外的是，那位小三其實身邊也有個正牌男友，這是個「雙重出軌」的地下戀情。於是柏維斯找上小三的男友，告訴他被綠真相，打算共同商量報復大計。
但愛情發生的就是這麼突然，又或許是同病相憐，柏維斯和小三男友竟然墜入愛河，結果兩人開始約會，之後更走入禮堂結婚。柏維斯表示，和現在的丈夫已經牽手4年了，兩人感情依然甜蜜堅貞，讓她不禁發出勝利宣言，「我想我們贏了！」
▲柏維斯與現任丈夫已經結婚4年，開心發表「勝利宣言」。（圖／翻攝自jadepurvis53的抖音）
▲柏維斯與現任丈夫已經結婚4年，開心發表「勝利宣言」。（圖／翻攝自jadepurvis53的抖音）
曲折故事掀起網友熱議，許多網友紛紛給予祝福，認為現在過得甜蜜就是對當初劈腿者的最好反擊。但也有網友認為，都已經結婚4年了，卻還在發表「勝利宣言」，反而更讓人覺得柏維斯其實還放不下過去。（編輯：倪浩軒）
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