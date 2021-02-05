租客還在住！看房客被要求「裝屋主朋友」 眾揭暗黑疑點
編輯中心/綜合報導
2021-02-05 17:34:02
近年來房價不斷上漲，相對價位較低的中古屋也獲得不少青睞，但因為屋況更難以掌握，也因此到現場看房也成為必要步驟。然而就有網友遇到，自己到現場看屋，因為裡頭還有租客，房仲竟要求「佯裝成屋主的朋友」，讓他不禁心生疑惑。過程曝光也立刻有內行人揪出疑點。
一名女網友在臉書社團《買房知識家（Q你的A）》分享看屋經歷，「之前約了仲介看房，待售房子的租約到五月，仲介表示『屋主不想讓租客知道房子要賣』，所以屋主希望我們佯裝她的朋友，以參觀的名義看房，然後仲介會在一樓等」。不過這樣的做法也讓原PO產生疑惑，「一般來說，屋主要賣房應該提前讓房客知道，租客才有時間準備搬家吧？且我們佯裝是屋主的朋友，就有點難問租客，房屋還有住家的狀況，不知有沒有朋友遇到類似的情形？」文章貼出後，隨即有部分過來人回應，「不想讓租客抱怨屋況給你聽 」、「通常是怕租客知道屋主要賣之後，就不給看房子了，基本上有租約在租客是可以拒絕讓仲介帶看的」、「小心房客不搬走的情況，我們就遇到過，非常麻煩」、「不想讓租客知道準備換房東吧？買這房子麻煩，租約搞不定你買了繼續當房東」「他可能想帶合約賣，之前遇過這種屋主，那時我是租客」、「這種房客不知道的，最後容易出問題」。（編輯：潘毅）