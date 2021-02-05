NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

租客還在住！看房客被要求「裝屋主朋友」　眾揭暗黑疑點

編輯中心/綜合報導

2021-02-05 17:34:02

▲大馬女孩回到澳洲租屋處，竟發現房東私自換鎖趕她出去。（示意圖／取自 photoAC ）
▲有網友遇到，自己到現場看屋，因為裡頭還有租客，房仲竟要求「佯裝成屋主朋友」，讓他不禁心生疑惑。（示意圖／取自 photoAC ）
近年來房價不斷上漲，相對價位較低的中古屋也獲得不少青睞，但因為屋況更難以掌握，也因此到現場看房也成為必要步驟。然而就有網友遇到，自己到現場看屋，因為裡頭還有租客，房仲竟要求「佯裝成屋主的朋友」，讓他不禁心生疑惑。過程曝光也立刻有內行人揪出疑點。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名女網友在臉書社團《買房知識家（Q你的A）》分享看屋經歷，「之前約了仲介看房，待售房子的租約到五月，仲介表示『屋主不想讓租客知道房子要賣』，所以屋主希望我們佯裝她的朋友，以參觀的名義看房，然後仲介會在一樓等」。
▲不少有相似經驗的網友解答，認為租客可能還未得知房東準備賣房一事。（圖／翻攝《買房知識家（Q你的A）》）
▲有相似經驗的網友解答，認為租客可能還未得知，房東準備賣房一事。（圖／翻攝《買房知識家（Q你的A）》）
不過這樣的做法也讓原PO產生疑惑，「一般來說，屋主要賣房應該提前讓房客知道，租客才有時間準備搬家吧？且我們佯裝是屋主的朋友，就有點難問租客，房屋還有住家的狀況，不知有沒有朋友遇到類似的情形？」
文章貼出後，隨即有部分過來人回應，「不想讓租客抱怨屋況給你聽 」、「通常是怕租客知道屋主要賣之後，就不給看房子了，基本上有租約在租客是可以拒絕讓仲介帶看的」、「小心房客不搬走的情況，我們就遇到過，非常麻煩」、「不想讓租客知道準備換房東吧？買這房子麻煩，租約搞不定你買了繼續當房東」「他可能想帶合約賣，之前遇過這種屋主，那時我是租客」、「這種房客不知道的，最後容易出問題」。（編輯：潘毅）
關鍵字

NOW民調中心

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

繼續作答
演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
82.06%17.94%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
45.84%54.16%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
46.89%53.11%
2021-02-02-2021-02-08

雞排妹指控翁立友「襲臀、要電話」！假如今天是您遇到職場性騷擾會勇敢發聲嗎？

不會
76.47%23.53%
2021-02-03-2021-02-06
即時
推薦閱讀